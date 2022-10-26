МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство своим постановлением от 6 октября 2022 года утвердило достаточно обширные изменения в Правила дорожного движения. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов в беседе с агентством "Прайм" перечислил важные пункты, о которых не стоит забывать. В России планируют начать выдавать льготные автокредиты пенсионерам

Значительная часть нового постановления посвящена электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам и другим аналогичным средствам. Теперь они официально относятся к отдельному виду транспортных средств и поименованы как "Средство индивидуальной мобильности" (СИМ).

По мнению юриста, самое важное здесь то, что после вступления в силу изменений, то есть после 1 марта 2023 года, все те граждане, которые будут передвигаться на СИМ, перестают быть пешеходами.

"Из этого особого статуса вытекает и масса правовых последствий. В первую очередь это то, что пешеходы получают безусловный приоритет в случае совместного передвижения с лицами, перемещающимися на устройствах, типа электросамоката. А те, кто управляют СИМ, становятся по своему статусу все ближе к водителям традиционных транспортных средств", — разъясняет он.

Так же, как для всех автомобилей, регламентируется скорость перемещения СИМ — не более 25 км/час.

В постановлении изложен порядок расположения и возможность использования средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части. В частности, указывается, что по пешеходным зонам на СИМ можно передвигаться только в том случае, если вес устройства не превышает 35 кг, а по проезжей части возможно движение только при отсутствии обочины, тротуара, велодорожки.

Средство индивидуальной мобильности, как и другие транспортные средства, должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди. Водителей предупредили о странных штрафах, которые нельзя игнорировать

Движение электросамокатов и других подобных средств будет регулироваться специальными дорожными знаками. Решение об установке знаков будут принимать местные власти. Вместе с тем, лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Как подчеркивает Миронов, те люди, которые используют или намерены использовать в своей жизни такой способ передвижения, "обязаны внимательно изучить относящиеся к ним новые положения Правил дорожного движения".

Между тем, постановление правительства об изменениях в ПДД нельзя соотносить только лишь со средствами индивидуальной мобильности.

Так, вводится и ряд весьма значительных изменений для водителей и пешеходов. Например, с марта будущего года будет запрещена остановка на островках безопасности и островках, направляющих потоки движения.

Согласно новой редакции Правил, при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу.

Также вводятся изменения, касающиеся и дорожной разметки, — зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями.

"Таким образом, не только гражданам, использующим СИМ, но и всем участникам движения весьма полезно обратить внимание на грядущие изменения ПДД", — подытожил адвокат.