МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Странам ЕС пока не удается согласовать меры по ограничению цен на природный газ, чтобы диктовать свои условия поставщикам, в первую очередь — России. Время "поджимает": впереди — зима. "Прайм" заинтересовался, удастся ли номинально единой Европе в разумные сроки согласовать один из важнейших вопросов и что будет, если это не случится. Стакан пуст: хранилища Европы заполнены чужим газом

"СИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА"

Министры стран Евросоюза, ответственные за энергетику, провели 25 октября в Люксембурге официальную встречу, во время которой обсудили проблему снабжения природным газом в условиях текущего энергетического кризиса, который усугубляется санкционным противостоянием с Россией — ключевым до недавних пор поставщиком в Европу этого критически важного энергоносителя.

Участники встречи, как отметила по ее итогам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выразили "сильную поддержку" идее совместных закупок газа для наполнения хранилищ в регионе после отопительного сезона 2022/2023 годов — есть лишь к следующей зиме. А глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела отметил широкую поддержку идее введения в ЕС механизма ограничения скачков цен на газ и электричество в случае паники на рынке.

Но очное общение министров не принесло главного, заметил Bloomberg: согласования комплекса мер для ограничения цен на "голубое топливо" в наступающем отопительном сезоне.

По итогам встречи установили новый крайний срок, когда должна быть заключена сделка по соответствующему пакету предложений — 24 ноября. Однако даже если решение и будет найдено, то ключевые инструменты, такие как, например, новый рыночный ориентир, не вступят в силу до весны. Планы по ограничению цен увязли в технических деталях и политических спорах, заключило американское агентство. Макрону приготовиться: Франция на пороге невиданного социального взрыва

РАЗНОГЛАСИЯ

Страны ЕС, как признала перед началом встречи в Люксембурге министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, по-разному понимают ограничение цен на газ.

"Мера по вмешательству в ценообразование с целью понижения цен… многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", — заявила она.

По словам Гевесслер, в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением".

Австрийская чиновница пояснила, что основные риски в связи с попытками ограничить стоимость газа она видит в обеспечении безопасности поставок. И это неудивительно: Европа получила усугубление энергетического кризиса (которое сопровождается удорожанием энергоносителей и электроэнергии), потому что усилила санкционное давление на Москву. А российский презизеднт Владимир Путин, заявил, что Россия не будет поставлять углеводороды в те страны, которые прибегнут к попыткам ограничивать цены на ее энергоресурсы.

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш незадолго до министерской встречи, 22 октября, заверил, что Будапешт вообще намерен не допустить новых санкций ЕС против России, способных затронуть поставки природного газа. Чиновник добавил, что Венгрия придерживается прагматического подхода в отношениях с "Газпромом", не увязывая поставки углеводородов с кризисом вокруг Украины. Кроме того, ограничения против России не способны разрешить украинскую проблему, и даже вредны для самих европейцев.

Явное отсутствие единства в ЕС по вопросу о внедрении "ценового потолка" для природного газа усугубляется еще одним обстоятельством. ЕК перед встречей 25 октября, как сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, распространила среди членов ЕС рекомендацию: в документе указывается, что ценовой лимит было бы желательно распространить и на вропейские страны, не входящие в союз, но импортирующие электроэнергию — Великобританию или Швейцарию. В противном случае государствам Евросоюза предстоит поставлять электроэнергию на экспорт по более высоким ценам, чем на свои внутренние рынки, что запрещено рядом международных соглашений. В тексте также обозначаются затраты и выгоды такого ограничения цен.

Минэкономики Швейцарии следит за дискуссиями в ЕС о введении потолка цен на российский газ и анализирует его последствия для страны, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Брижит Мадер. Однако она отказалась комментировать перспективу участия ее страны в этом процессе. Рухнут первыми: две европейские страны забили тревогу без газа из России

"ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ"

При этом мир из-за растущего дефицита на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и сокращения предложения со стороны крупнейших поставщиков нефти, по выражению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, погрузился в "первый по-настоящему глобальный энергетический кризис". Об этом он заявил 25 октября во время выступления на XV Международной энергетической неделе в Сингапуре. При этом Бироль особо отметил рост импорта СПГ в Европу и восстановление спроса на топливо в Китае. Однако пережить эту зиму с минимальными издержками Европа, по его словам, сможет в одном случае — при условии теплой зимы.

Европа сейчас оказывается в крайне непростой ситуации, констатирует президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников. "Сложно сказать, как будут дальше развиваться события, — говорит он. — Посмотрим, как это будет дальше выглядеть".

Комментируя действия Европы в направлении ограничений стоимости российского газа, эксперт называет их недальновидными.

"Но время покажет, — рассуждает Сарафанников. — Возможно, Европа просто сама испытаний себе ищет. Может быть, просто они до такой степени хорошо стали жить, что забыли, что такое экстрим. Ну, захотелось в экстремальной ситуации побыть. Пусть побудут. Но комфортная жизнь и развитие экономики, кто бы что ни говорил, без энергетики невозможны".

Руководитель центра изучения мировых энергетических рынков ФГБУН "Институт энергетических исследований РАН" Вячеслав Кулагин отметил, что хранилища (пусть и заполненные сейчас в Европе в среднем более чем на 90%) всегда предназначались лишь для того, чтобы способствовать прохождению "пиков". Они не заменяют основные поставки. "Это только дополнение, не более того, — утверждает специалист. — То есть на хранилищах "прожить" системе нельзя. Причем чем дальше идет зима, тем сложнее эта ситуация, тем меньше возможностей суточного отбора. Так что подстраховать хранилища могут, решить проблему — нет". В Америке сделали неутешительный прогноз: Западу грозит сложное десятилетие

Однако в условиях, когда Европа, несмотря на сложнейшую ситуацию пытается проводить рискованную с точки зрения собственных интересов политику, Россия вынуждена предпринимать меры для обеспечения своей энергетической безопасности. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов считает, что если с Россией борются политическими инструментами, то и ей приходится отвечать аналогично. В числе таких инструментов — ОПЕК+.

"Я не исключаю, кстати, этого и в газе", — предположил он. Симонов напомнил, что раньше сама идея этих объединений казалась противоречивой. Однако сейчас он не исключил возможность запуска процесса по созданию некоего аналога ОПЕК+ среди поставщиков природного газа.