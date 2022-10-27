МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Пользователь в чате мессенджера Telegram может удалить сообщение не только у себя, но и у собеседника. Тем не менее в ряде случаев они все равно могут быть прочитаны получателем, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков. Telegram объявил конкурс по поиску уязвимостей в платформе

Если после получения сообщения перевести телефон в режим оффлайн до момента синхронизации чатов, удаленное содержимое также может быть доступно для прочтения, уточняет он.

Если же сообщение было получено и переслано в "Сохраненные сообщения" (Saved Messages), оно останется там даже после удаления отправителем. Для этого надо выделить сообщение, внизу появятся значки "Ответить" и "Переслать"; выбрать "Переслать", а затем "Избранное. Сохранить на память".

На телефонах с ОС Android существует встроенное приложение "Журнал уведомлений" (Notification History), для которого в настройках может быть задано сохранение сообщений Telegram из реестра уведомлений (Настройки – Уведомления – Дополнительные параметры – Журнал Уведомлений). Правда, отмечает собеседник агентства, данный способ работает не на всех моделях смартфонов.

"Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удаленные. Однако использование подобных решений связано с рисками: для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке, а они могут содержать уязвимости или в некоторых случаях даже обладать нежелательным либо заведомо вредоносным функционалом", — констатирует специалист.