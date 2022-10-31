МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Больший риск развития заболеваний стоит перед теми людьми, чья частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет более 100 ударов в минуту. Они на 78 процентов чаще рискуют оказаться в кардиологическом отделении, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Наталия Золотарева. Врач перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь

Если ваше сердце бьется слишком быстро в покое, это может сигнализировать о том, что вы находитесь в плохой физической форме или что ваша нервная система значительно напряжена. Есть несколько способов снизить высокий пульс самостоятельно, без таблеток, добавила специалист.

Для снижения пульса в момент внезапного приступа учащенного сердцебиения следует использовать технику медленного глубокого дыхания. Снижение скорости дыхания поможет снизить частоту сердечных сокращений.

"Сделайте вдох в течение 5-8 секунд, удерживайте его в течение 3-5 секунд, а затем медленно выдохните в течение 5-8 секунд. Сосредоточьтесь на полном выдохе, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений", — рекомендует кардиолог.

Можно попробовать и технику дыхания 4-7-8. Это когда вы вдыхаете до счета 4, удерживаете счет 7, а затем выдыхаете до счета 8, издавая звук "whoosh". Это упражнение стоит повторить 3 или более раз. Врач рассказала, какие диеты опасны для здоровья

Сократить частоту сердечных сокращений поможет и стимуляция блуждающего нерва, который отвечает за контроль сердечного ритма. Для этого эксперт советует использовать маневр Вальсальвы. После глубокого вдоха напрягите мышцы в животе, удерживайте давление в течение пяти секунд, а затем отпустите. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить желаемый эффект, предупреждает Золотарева.

Кроме того, можно немного покашлять, а также сделать массаж каротидного синуса. Сонная артерия течет по шее рядом с блуждающим нервом. Сделайте артерии нежный массаж кончиками пальцев, чтобы стимулировать соседний нерв и замедлить частоту сердечных сокращений.

Попробуйте опускать лицо в холодную воду, чтобы стимулировать рефлекс погружения, ответственный за замедление метаболизма. Продолжайте, пока не заметите падение частоты сердечных сокращений.

"Между тем, учащенный пульс может означать тахикардию, которая может быть связана с ситуациями, требующими неотложной медицинской помощи. Поэтому при неэффективности вышеописанных мероприятий лучше вызвать скорую помощь или обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это состояние не опасно", — предупреждает кардиолог.

Чтобы держать пульс в пределах нормы важно регулярно заниматься спортом, хорошо высыпаться, а также регулярно опустошать мочевой пузырь. "Полный мочевой пузырь увеличивает активность симпатической нервной системы, что сужает кровеносные сосуды и заставляет ваше сердце биться быстрее", — отмечает эксперт.

Ешьте здоровую пищу для сердца, которая помогает организму регулировать частоту сердечных сокращений. Включайте в свой рацион больше лосося, сардин, скумбрии, цельного зерна, зеленых листовых овощей, орехов и продуктов с высоким содержанием калия, таких, как бананы и авокадо.

"Чаще обнимайтесь! Частые объятия связаны с более низким кровяным давлением и более высоким уровнем окситоцина, что может помочь снизить частоту сердечных сокращений" — добавила эксперт.

"Проводите время на природе, научитесь медитировать, регулярно делайте массаж, а также следите за количеством кофеина в повседневной жизни. Кофеин повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Увеличение является временным, но может быть драматичным в зависимости от того, сколько кофеина вы потребляете", — подытожила Золотарева.