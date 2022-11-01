МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. С 1 ноября состоится переход с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС) самоходных машин, к которым, например, может относиться дорожно-строительная, лесозаготовительная и коммунальная техника. Что касается новых легковых автомобилей, то для них электронные ПТС и так являются обязательными с ноября 2020 года на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Россиянам объяснили, как правильно выбрать зимнюю резину для автомобилей

Обычные автомобили, изготовленные в государствах-членах ЕАЭС, со 2 ноября 2020 года, регистрируются в Российской Федерации только при наличии электронных паспортов, напоминает он.

При желании ЭПТС можно оформить и на подержанные транспортные средства, например, при смене собственника или при ввозе автомобиля на территорию таможенного союза ЕАЭС из других стран.

"С юридической точки зрения, бумажные и электронные паспорта транспортного средства имеет одинаковую силу. В этих документах есть различия в объеме заложенной в них информации, но суть одна", — пояснил адвокат.

Миронов обращает внимание также и на то, что поменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный возможно, а вот обратная процедура "фактически не реальна".

"Обязательств по переоформлению бумажных ПТС на электронные у собственников на данный момент нет", — указывает юрист.

Он также отмечает, что Правила госрегистрации транспортных средств в ГИБДД, утвержденные правительством в декабре 2019 года, — "весьма серьёзный и глубокий документ, предусматривающий множество различных, порой, спорных, ситуаций".

Если у обычного пользователя и собственника транспортного средства возникают вопросы по поводу регистрации, то "лучше воздержаться от собственного анализа и последующих выводов и обратиться за помощью к специалистам МВД или в адвокатуру".