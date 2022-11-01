Эксперт Миронов сообщил, что самоходные машины перейдут на электронные ПТС с 1 ноября
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. С 1 ноября состоится переход с бумажных на электронные паспорта (ЭПТС) самоходных машин, к которым, например, может относиться дорожно-строительная, лесозаготовительная и коммунальная техника. Что касается новых легковых автомобилей, то для них электронные ПТС и так являются обязательными с ноября 2020 года на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Обычные автомобили, изготовленные в государствах-членах ЕАЭС, со 2 ноября 2020 года, регистрируются в Российской Федерации только при наличии электронных паспортов, напоминает он.
При желании ЭПТС можно оформить и на подержанные транспортные средства, например, при смене собственника или при ввозе автомобиля на территорию таможенного союза ЕАЭС из других стран.
"С юридической точки зрения, бумажные и электронные паспорта транспортного средства имеет одинаковую силу. В этих документах есть различия в объеме заложенной в них информации, но суть одна", — пояснил адвокат.
Миронов обращает внимание также и на то, что поменять бумажный паспорт транспортного средства на электронный возможно, а вот обратная процедура "фактически не реальна".
"Обязательств по переоформлению бумажных ПТС на электронные у собственников на данный момент нет", — указывает юрист.
Он также отмечает, что Правила госрегистрации транспортных средств в ГИБДД, утвержденные правительством в декабре 2019 года, — "весьма серьёзный и глубокий документ, предусматривающий множество различных, порой, спорных, ситуаций".
Если у обычного пользователя и собственника транспортного средства возникают вопросы по поводу регистрации, то "лучше воздержаться от собственного анализа и последующих выводов и обратиться за помощью к специалистам МВД или в адвокатуру".
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