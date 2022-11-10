МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Если при онлайн-покупке или на кассе магазина с вашей карты списали сумму дважды, не стоит паниковать: деньги в любом случае можно вернуть. Как правило, это происходит в течение нескольких дней, но сроки могут варьироваться в зависимости от причин случившегося. Для оперативности важно не отказываться от SMS-уведомлений о списании, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Россиянам рассказали, есть ли шанс вернуть деньги при ошибочном переводе

Чаще всего, по его словам, происходит следующая ситуация: терминал при оплате картой выдает код ошибки и не печатает чек. Тогда кассир или продавец просит приложить карту второй раз. А спустя некоторое время покупатель обнаруживает, что плата списалась два раза. Такое может случиться и при онлайн-шопинге, например, при нестабильном интернет-соединении.

Главное в этом случае — не поддаваться панике, даже если вы дважды заплатили за дорогостоящую вещь или услугу. "В первую очередь запросите у кассира чек — причем не только о совершенной покупке, но и тот, в котором содержится информация об отказе. Не теряя времени, позвоните в банк, выпустивший вашу карту. Будьте готовы назвать секретное слово, которые вы выбрали, когда оформляли карту, а также информацию о том, где и когда произошло двойное списание средств", — говорит юрист.

Некоторые финансовые структуры практикуют работу только с письменными заявлениями: по электронной почте или в отделении.

У банков, по словам эксперта, хорошо отлажена система работы с такими обращениями: скорее всего, ваши деньги вернутся на счет в течение нескольких дней.

Однако если у кредитной организации возникнут подозрения в мошенничестве — например, что речь идет не о двойном списании, а о двух разных покупках на одинаковую сумму — то разбирательство может занять более длительное время — до 120 дней.

Если неприятность произошла в онлайн-магазине, позвоните по телефону "горячей линии" или напишите письмо в поддержку. Возможно, речь идет не о двойном списании, а технической ошибке, когда продавец дважды "заморозил" сумму на вашем счете. В таком случае деньги будут разморожены практически моментально, уверяет Янкевич. Если проблема в другом, тогда применяйте тот же алгоритм: собираете всю информацию о транзакциях — обращаетесь в банк.

Чтобы сохранить свои деньги и нервы, юрист советует не отказываться от банковских SMS-уведомлений. Это поможет отслеживать состояние своего счета более точно и оперативно реагировать на подобные неприятности.