МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Потерявшие доступ к уже успевшим стать привычными иностранным магазинам после включения российских банков в санкционный список россияне начал искать возможность найти обходные пути для продолжения привычного онлайн-шопинга. Этим воспользовались мошенники: они начали предлагать оформление карт иностранных банков, предупредила читателей агентства "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Юрист объяснил, за что можно попасть под пристальное внимание банка

Спикер напомнила, что с марта этого года международные платежные системы Visa и Mastercard отключили выпущенные в России карты от функций оплаты за пределами РФ: в иностранных онлайн-магазинах, сервисах ApplePay и GooglePay, при оплате подписок онлайн-вещания и так далее.

Это подтолкнуло россиян искать альтернативные источники для расчетов за границей.

Спрос побудил предложение, отметила Дайнеко. Появился "банковский туризм": групповые туры для поездки в ближнее зарубежье с целью оформления пластиковой карты с прежними возможностями системы SWIFT.

Одновременно с этим интернет-платформы бесплатных объявлений, рассылки в соцсетях и мессенджерах запестрили предложениями об услугах по оформлению карт иностранных банков (Казахстана, Армении, Белоруссии, Грузии и прочие) без выезда за границу, дистанционно. Казалось бы, что может быть проще? Заявка оформляется онлайн, карту клиент получает по почте.

Представитель НИФИ предупредила: преобладающее большинство подобных сервисов — мошеннические. "Любые нововведения, изменения в правилах и неопределенность в отношении переводов — отличный повод для мошенника воспользоваться ситуацией", — отметила она. Стоимость подобных услуг колеблется от 10 до 50 тысяч рублей. Эксперт объяснил, как не попасть в лапы мошенников через ботов в соцсетях

Эксперт рассказала, что для оформления карты "клиенты" должны предоставить свои персональные данные (паспорт гражданина РФ и загранпаспорт), их, как правило, просят ввести на сайте "исполнителя услуги" или специально созданном фейковом сайте иностранного банка, в ряде случаев — подгрузить скан копии документов и, конечно, оплатить "комиссию" за услуги оформления.

Дайнеко отметила, что некоторые аферисты действуют еще изощреннее: создают колл-центр для консультирования клиентов, а также просят проверить работоспособность счета. "Для этого у жертвы просят перевести определенную сумму на счет посредника, который имеет возможность положить деньги на открытый счет. При этом "деньги" могут даже отразиться на счете в личном кабинете лжебанка", — объяснила она.

Спикер добавила, что результатом открытия счетов подобным способом в лучшем случае будет гарантированное похищение персональных данных, в том числе банковских, а в худшем — добавится кража денежных средств.

"Добиться справедливости потом практически невозможно — высокотехнологичное мошенничество имеет сложный алгоритм доказывания совершения противоправных действий, и зачастую все посредники мошеннических действий находятся вне досягаемости правоохранительных структур", — подытожила Дайнеко.