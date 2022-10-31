Эксперт Дайнеко рассказала, что мошенники используют "банковские туры" для кражи денег
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Потерявшие доступ к уже успевшим стать привычными иностранным магазинам после включения российских банков в санкционный список россияне начал искать возможность найти обходные пути для продолжения привычного онлайн-шопинга. Этим воспользовались мошенники: они начали предлагать оформление карт иностранных банков, предупредила читателей агентства "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Спикер напомнила, что с марта этого года международные платежные системы Visa и Mastercard отключили выпущенные в России карты от функций оплаты за пределами РФ: в иностранных онлайн-магазинах, сервисах ApplePay и GooglePay, при оплате подписок онлайн-вещания и так далее.
Это подтолкнуло россиян искать альтернативные источники для расчетов за границей.
Спрос побудил предложение, отметила Дайнеко. Появился "банковский туризм": групповые туры для поездки в ближнее зарубежье с целью оформления пластиковой карты с прежними возможностями системы SWIFT.
Одновременно с этим интернет-платформы бесплатных объявлений, рассылки в соцсетях и мессенджерах запестрили предложениями об услугах по оформлению карт иностранных банков (Казахстана, Армении, Белоруссии, Грузии и прочие) без выезда за границу, дистанционно. Казалось бы, что может быть проще? Заявка оформляется онлайн, карту клиент получает по почте.
Представитель НИФИ предупредила: преобладающее большинство подобных сервисов — мошеннические. "Любые нововведения, изменения в правилах и неопределенность в отношении переводов — отличный повод для мошенника воспользоваться ситуацией", — отметила она. Стоимость подобных услуг колеблется от 10 до 50 тысяч рублей.
Эксперт рассказала, что для оформления карты "клиенты" должны предоставить свои персональные данные (паспорт гражданина РФ и загранпаспорт), их, как правило, просят ввести на сайте "исполнителя услуги" или специально созданном фейковом сайте иностранного банка, в ряде случаев — подгрузить скан копии документов и, конечно, оплатить "комиссию" за услуги оформления.
Дайнеко отметила, что некоторые аферисты действуют еще изощреннее: создают колл-центр для консультирования клиентов, а также просят проверить работоспособность счета. "Для этого у жертвы просят перевести определенную сумму на счет посредника, который имеет возможность положить деньги на открытый счет. При этом "деньги" могут даже отразиться на счете в личном кабинете лжебанка", — объяснила она.
Спикер добавила, что результатом открытия счетов подобным способом в лучшем случае будет гарантированное похищение персональных данных, в том числе банковских, а в худшем — добавится кража денежных средств.
"Добиться справедливости потом практически невозможно — высокотехнологичное мошенничество имеет сложный алгоритм доказывания совершения противоправных действий, и зачастую все посредники мошеннических действий находятся вне досягаемости правоохранительных структур", — подытожила Дайнеко.
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