МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Протестные настроения в Европе нарастают, выходят на новый уровень: в благополучных странах "Старого света" не привыкли к таким "инфляционным" испытаниям, с которыми пришлось столкнуться в нынешней ситуации. Европейские компании как будто бы могут решить проблему. Или нет? Разбирался "Прайм". Операция "Реанимация". Зачем "Газпром" подпустили к "Северным потокам"

НА ЗАБАСТОВКУ

Забастовки охватили Европу: рабочие переживают крупнейшее снижение реальных доходов за последние годы и пытаются добиться повышения заработной платы, сообщил Bloomberg. В последние месяцы протестовать начали рабочие TotalEnergies во Франции, пилоты скандинавской авиакомпании SAS и производственный персонал автомобильной компании Stellantis в Италии. На прошлой неделе в последний момент была отменена забастовка британских железнодорожников. Но забастовки на ноябрь и декабрь запланировали сотрудники Королевской почты Великобритании. А 7 ноября за забастовку проголосовали сотрудники британского производителя упаковки DS Smith, который снабжает транснациональные корпорации, например — Amazon.

И уже 9 ноября, как сообщил Reuters, на забастовку в Афинах с аналогичным требованием — повышения заработной платы — вышли тысячи греческих рабочих.

В октябре в еврозоне цены, по предварительным данным европейского статистического агентства Евростат, выросли в среднем на 10,7%, что является рекордным показателем. В свою очередь, реальный уровень заработка во втором квартале вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А старший экономист Royal London Asset Management Мелани Бейкер заявила информагентству, что "не удивится дальнейшему росту инфляции заработной платы".

"Безусловно, высокая инфляция влечет за собой социальную напряженность, в том числе и в экономически развитых странах, — рассуждает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. — Так как инфляция для европейских стран в размере 8-10% абсолютно нехарактерна и является одной из самых высоких за последние сорок и более лет. Но все-таки нужно понимать, что ситуация эта во многом рукотворная. Многие представители власти уже были готовы к тому, чтобы решать проблему накопившихся напряжений в экономической системе, которая назрела в конце 2019 года, но из-за пандемии была пролонгирована еще на два года тем или иным способом". И текущий геополитический конфликт с Россией во многих западных странах используется для того, чтобы под прикрытием возникшей в текущем году напряженности разрешить накопившиеся экономические проблемы, полагает эксперт.

"ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?"

Кризис в Европе усугубляется тем, что уже по состоянию на 2021 год, предшествовавший нынешнему острому кризису, в ЕС — объединяющем, безусловно, экономически благополучные страны — число граждан, над которыми нависла угроза бедности или социальной изоляции, достигло 95,4 млн человек (или 21,7%), если верить данным Евростат. А что же в текущем году?

Производительность труда в Европе почти не изменилась, а ряд стран еврозоны и Великобритания вступают в рецессию, констатировал Bloomberg. В этой ситуации, например, компании сферы услуг с большим числом сотрудников существенно пострадают от повышения затрат на заработную плату. Это касается, в том числе, крупных игроков вроде Nestlé и Unilever.

Главный исполнительный директор Nestlé SA Марк Шнайдер заявил в эфире Bloomberg Television, что оплата труда рабочих будет очень важным для компании вопросом в ближайшие месяцы. В большинстве стран присутствия Nestlé, по словам топ-менеджера, будет вести переговоры об оплате труда в 2023 году не позднее первого квартала.

Однако недавнее решение Германии повысить минимальную заработную плату на 22% может воодушевить профсоюзы и подстегнуть инфляцию в экономике в целом, поделился опасениями Bloomberg.

Дальнейший рост заработной платы и цен усложнят усилия по контролю над инфляцией, заверило информагентство. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую процентную ставку на 0,75 п. п., затем предпринял аналогичный шаг в октябре и предупредил о дальнейших повышениях. Но председатель ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что даже если происходящее удорожание заимствований вызовет умеренную рецессию, этого будет недостаточно для сдерживания цен.

Глава INFOLine Федяков напоминает про известное изречение, что "инфляция — это налог на бедных". "Именно бедные слои населения наиболее чувствительны к росту цен на потребительские товары, потому что в их корзине именно такие затраты составляют основную часть расходов, — говорит эксперт. — Власти, безусловно, понимая это, в какой-то степени повышая инфляцию, добиваются того, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики". Но это, как указывает специалист, может привести к еще большему недовольству населения, митингам и забастовкам.

Он соглашается, что власти в Европе в самом деле настроены в дальнейшем последовательно повышать заработные платы.

Повышение зарплат будет растянуто на несколько кварталов и даже несколько лет за счет отвлечения населения на какие-то другие проблемы. И вот этот временной "лаг" в два-три года, вероятно, позволит некоторым отраслям экономики перестроиться. Более того, некоторые не исключено, уже в ближайшее время смогут повысить свою конкурентоспособность, допускает Федяков. Все на нервах: новые "друзья" отказываются помогать Европе с газом

Но возникает вопрос: в какой степени даже к такому, сравнительно гибкому сценарию, готовы бизнес-круги, от состояния которых зависит, в том числе, количество рабочих мест в европейских юрисдикциях? Какой ценой будет повышать свою конкурентоспособность европейский бизнес в условиях отсутствия привычных дешевых энергоресурсов? Массовыми сокращениями персонала? Переносом бизнеса и существенной доли производств в регионы с меньшей стоимостью труда и более дешевыми энергоносителями? Очевидно, что это действительно может быть решением для многих компаний. Но не для миллионов простых европейцев, так или иначе вовлеченных в работу этих компаний, которым предстоит оценивать изменение качества своей жизни на избирательных участках.

"ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ…"

Впрочем, смена власти в отдельных странах Европы может оказаться вполне реальной до очередных всеобщих выборов, допускает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов.

"Скорее, всего, в Европе будут массовые выступления, которые, возможно, примут характер "желтых жилетов", — говорит он. — Очевидно, что есть сильное недоверие к старым партиям. Эти партии коррумпированы Соединенными Штатами, их номенклатура находится под американским контролем, ее привлекать в качестве вождей для выступлений очень сложно".

Но там, где есть сильные профсоюзы — в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и даже в Великобритании — есть смысл ожидать сильного социального сопротивления, уверен эксперт. "Движение может развернуться, выдвинуть новые структуры, — допускает он. — Самое главное — что это движение будет по своей форме революционным — направленным на то, чтобы сломать американское господство в Европе и политику в интересах США".

Речь идет о таких выступлениях, которые должны будут перезагрузить все политические процессы и очистить политические системы от коррумпированных, контролируемых Соединенными Штатами политиков, рассуждает Колташов. "Ситуация в Европе сейчас по сути такова, что европейские верхи просто не могут управлять по-старому, поскольку экономические проблемы усиливаются, субсидирование цен на электрическую энергию, на газ, потребует колоссальных средств, которые привлекать многим правительствам очень сложно, — говорит он. — Это рост долга. А рост долга означает удорожание обслуживания долга".

Простые европейцы тоже явно не хотят жить по-старому, замечает эксперт. "То, что их раньше устраивало в прежнем формате, вообще больше не существует, — указывает он. — От них требуется платить значительно больше. Они стали существенно беднее, и они знают, что будут еще беднее в ближайшие год-полтора. Скорее всего, многие будут разорены, потеряют работу. И в этой ситуации они, конечно, шокированы происходящим, потому что такого развития событий весной еще практически никто не ожидал. Этот шок должен перейти в активное негодование, поскольку материальные проблемы становятся нестерпимыми для населения".

Так что, по мнению Колташова, можно ожидать радикальных по своим последствиям выступлений в ЕС, не обязательно электоральных.

И в этой ситуации, конечно, будет еще больше европейских публикаций на тему нефтегазовых доходов Российской Федерации, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Санкции, я прекрасно понимаю, создают проблему нашей экономике, — говорит он. — Определенные сложности с импортом, с технологиями, все это очевидно. Но у России сохранился профицит бюджета, есть приток денег".

В свою очередь, нормализация европейских экономик, включая ситуацию с ценами, невозможна без нормализации отношений с Россией, уверен Колташов. Хотя бы вследствие того, что с резким сокращением импорта российского газа в Европу платить за "голубое топливо" гражданам Евросоюза приходится как минимум вдвое больше, чем в прошлом году. "А впереди — массовое обнищание европейцев, — полагает эксперт. — Вот то, что все поняли".