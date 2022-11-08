МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Тарифы на электричество и газ в Европе растут быстрее, чем когда-либо, невзирая на суммы, которые национальные правительства выделяют для компенсации их роста населению. Вывести домохозяйства из-под удара не помогло и сокращение спроса за счет остановки части производств, несмотря на определенный спад цен. На что еще придется пойти европейцам и к чему это приведет, выяснял "Прайм". Добить чужими руками: США готовят "цепного пса" для атаки на Китай

ОСЕННИЕ РЕКОРДЫ

Европейские домохозяйства тратят на электроэнергию и газ больше, чем когда-либо, невзирая на многомиллиардную поддержку правительств, констатирует Bloomberg со ссылкой на финское консалтинговое агентство VaasaETT.

Средний розничный тариф на газ в Евросоюзе и Великобритании в октябре, по данным финских консультантов, составлял почти 18 евроцентов (0,18 доллара США) за киловатт-час — вдвое больше, чем годом ранее. При этом расходы домохозяйств увеличились на 67%, до 36 евроцентов за киловатт-час. Незадолго до появления этих расчетов, как отмечается в материале, правительства стран ЕС пообещали выделить более 550 млрд евро гражданам и частным компаниям в связи с резким удорожанием энергии в течение последнего года. Если бы не такая поддержка, счета домохозяйств, вероятно, были бы еще выше, допустил исполнительный директор VaasaETT Филип Льюис.

Средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос относительно предыдущего месяца на 3,4%, подсчитали консультанты. Для газа увеличение составило 2,5%. Максимальное за отдельный месяц повышение тарифов — на 44% — отмечено в Дублине. При этом в Риме запредельно — на 97% — выросла средняя цена на газ.

При этом, как напомнил Bloomberg, в октябре стояла не по сезону теплая погода, которая принесла облегчение как потребителям, так и правительствам. Но цены в Европе будут расти по мере приближения зимы, что может создать в будущем проблемы для политических лидеров, пытающихся искусственно занизить расходы, пишет издание.

А глава VaasaETT заявил в интервью информагентству, что стоимость защитных правительственных мер для европейских стран станет огромной, если кризис затянется на год или дольше.

Однако надо заметить, что сейчас только начало ноября: зимние холода (и, соответственно, разгар отопительного сезона) в Европе еще не наступили. А это значит, что для европейских потребителей наиболее остро стоит вопрос обеспечения топливом в ближайшие месяцы, тогда как проблемы, которые сулит следующая осень, пока выглядят весьма отдаленными.

ПОИСКИ ВЫХОДА

При этом цены на газ пока не демонстрируют роста, но это лишь в сравнении с недавними максимумами. Так, в течение торгового дня 7 ноября фьючерс на энергоноситель с поставкой в следующем месяце, отражающий цену на ключевой в регионе спотовой площадке Title Transfer Facility (TTF), достиг почти 114 евро за мегаватт-час (около 1197 долларов за тысячу кубометров). Это в 2,5 раз ниже исторического максимума, достигнутого в августе этого года. Однако все уже забыли, что год назад, 8 ноября 2021 года, этот важнейший индикатор оказался на уровне чуть ниже 42 евро за мегаватт-час (примерно 514 долларов за тысячу кубометров), что воспринималось участниками рынка как один из возможных максимумов. С тех пор, как нетрудно заметить, цены выросли в разы. Это связано с тем, что поставки из России сократились примерно в пять раз в сравнении с уровнем прошлого года. Импорт СПГ увеличился, но и это не помогает Европе решить проблему.

С учетом того, что нынешнее удешевление газа не продлится всю зиму, остается единственный вариант — сократить потребление. Это уже происходит: на фоне остановки многих промышленных предприятий в Европе спрос на газ уменьшается. Однако и это, судя по всему, не помогает вывести европейские домохозяйства из-под "тарифного" дамоклова меча.

Сейчас обсуждается еще один вариант — отвязка европейского энергорынка от газа, но пока это лишь на уровне дискуссий. Но по мнению главного научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН Алексея Мастепанова, налицо явное несоответствие такой инициативы логике рыночных отношений, а ведь именно их европейские политики долгое время ставили во главу угла в газовых отношениях с Россией. Эксперт допускает, что речь может идти о популизме и игре на настроениях электората. В противном случае — это в самом деле госрегулирование в чистом виде, введение механизма насильственного ограничения рынка. "Нельзя также исключать, что здесь присутствует попытка французов противодействовать идее Брюсселя в одностороннем порядке выстроить единую энергетическую политику всей Европы", — рассуждает академик. Да будет газ? Как радужный прогноз скажется на потреблении в Европе

"Попытки субсидировать цены на энергоносители в Евросоюзе и Великобритании уже предпринимаются, — напоминает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. — Например правительство Лиз Трасс пыталось на два года установить режим субсидирования цен, остановить их рост для населения и заморозить, таким образом, ситуацию в экономике, не заморозив саму экономику".

Власти Германии обсуждают выделить специальный пакет финансовой помощи объемом 150-200 миллиардов евро для противодействия росту цен на газ для конечных потребителей. "Причем нет уверенности, что этих денег будет достаточно", — замечает эксперт.

ВЗОРВАТЬ СИТУАЦИЮ

Аналогичные проекты есть и в других странах Евросоюза. То есть европейские правительства пытаются уменьшить негативное влияние собственных санкций на массовых потребителей и на промышленные предприятия, делает вывод Колташов. "Но это не отменяет самого негативного влияния санкций как такового, потому что уже сейчас понятно, что эти меры, увеличивая резко нагрузку на бюджет и потребность в поиске заемных средств, ведут к росту государственного долга и в конечном итоге не отменяют оттока капиталов и вывода промышленности из этих стран, которые воспринимаются бизнесом производственного сектора как зона бедствия", — говорит специалист.

Социально-политические последствия этой непоследовательной и неполной компенсации уже наблюдаются в Европе. "Растет недовольство, растет безработица, закрывается множество фирм в сфере услуг. Просто потому, что они теряют потребителя, который все деньги отдает на покрытие своих "энергетических" счетов. Вопрос в том, как скоро напряжение перейдет либо в тотальную социально-психологическую депрессию, когда люди просто перестанут платить, и экономика погрузится в депрессивное состояние, — рассуждает глава ИНО. — Либо общество взорвется, начнутся массовые выступления, которые будут направлены на то, чтобы выразить позицию требованиями прекратить политику, которая привела к такому грандиозному повышению стоимости жизни. Но это будут не совсем протесты. Это будут, скорее всего, массовые выступления с конкретной целью — изменения в обществе и в политике. Но как скоро это случится, вопрос открытый. Возможно, потребуется еще много месяцев".