МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В этом году крупные сети супермаркетов стали предлагать покупателям отказаться от бумажных чеков, перейдя на электронные. Это удобно и помогает сберегать природные ресурсы. Но в отдельных случаях такое нововведение сотрудники магазинов могут использовать в свою пользу, обманывая покупателей, рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков. Юрист объяснил, что делать при двойном списании денег с карты

В первую очередь, стоит помнить, что продавец обязан предоставить чек покупателю, но тот может согласиться не печатать документ. Правила торговли без предоставления продавцом бумажного чека разъяснены в письме ФНС России от 30.03.2022 № АБ-4-20/3784. Продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе или направить его в электронной форме на номер телефона/почту.

Ситуации с обманом на кассе чаще всего могут сложиться, если покупатель не контролирует свои расходы и не следит за итоговой суммой покупки (может быть отвлечен), однако проверить, сколько и за что вы платили и что вам насчитали, в моменте проще по бумажному чеку. Кроме того, многие стесняются требовать пересчета, чтобы не задерживать очередь.

Способы обмана остаются все те же: продавец вместо одного товара предоставляет к расчету цену за два экземпляра. Бывают ситуации, когда более дешевый весовой товар, например, морковь, сотрудник магазина выбивает по цене более дорогого, например, манго. Россиянам рассказали, как могут обмануть на кассе магазина

Все это, бесспорно, обман потребителя и преследуется по закону. Поэтому, прежде всего, проверяйте свои покупки сразу у кассы, даже если для этого придется искать чек в телефоне. Если у вас нет на руках чека, можно проверить видеозапись, фиксирующую покупку. Как и в случае с потерей чека, в соответствии со ст. 493 ГК РФ покупатель может ссылаться на свидетельские показания в подтверждение совершения покупки. В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале.

Если цена проданного товара отличается от цены в зале — налицо обман потребителя. Несоответствие обычно объясняют нерасторопностью сотрудников, которые не успели заменить ценники. Но в данном случае то, что указано на ценнике в торговом зале — окончательная цена. Проблемы в работе магазина значения не имеют, резюмировал он.