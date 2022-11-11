Доцент Щербаков заявил, что продавцы используют электронные чеки для обмана покупателей
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В этом году крупные сети супермаркетов стали предлагать покупателям отказаться от бумажных чеков, перейдя на электронные. Это удобно и помогает сберегать природные ресурсы. Но в отдельных случаях такое нововведение сотрудники магазинов могут использовать в свою пользу, обманывая покупателей, рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.
В первую очередь, стоит помнить, что продавец обязан предоставить чек покупателю, но тот может согласиться не печатать документ. Правила торговли без предоставления продавцом бумажного чека разъяснены в письме ФНС России от 30.03.2022 № АБ-4-20/3784. Продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе или направить его в электронной форме на номер телефона/почту.
Ситуации с обманом на кассе чаще всего могут сложиться, если покупатель не контролирует свои расходы и не следит за итоговой суммой покупки (может быть отвлечен), однако проверить, сколько и за что вы платили и что вам насчитали, в моменте проще по бумажному чеку. Кроме того, многие стесняются требовать пересчета, чтобы не задерживать очередь.
Способы обмана остаются все те же: продавец вместо одного товара предоставляет к расчету цену за два экземпляра. Бывают ситуации, когда более дешевый весовой товар, например, морковь, сотрудник магазина выбивает по цене более дорогого, например, манго.
Все это, бесспорно, обман потребителя и преследуется по закону. Поэтому, прежде всего, проверяйте свои покупки сразу у кассы, даже если для этого придется искать чек в телефоне. Если у вас нет на руках чека, можно проверить видеозапись, фиксирующую покупку. Как и в случае с потерей чека, в соответствии со ст. 493 ГК РФ покупатель может ссылаться на свидетельские показания в подтверждение совершения покупки. В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале.
Если цена проданного товара отличается от цены в зале — налицо обман потребителя. Несоответствие обычно объясняют нерасторопностью сотрудников, которые не успели заменить ценники. Но в данном случае то, что указано на ценнике в торговом зале — окончательная цена. Проблемы в работе магазина значения не имеют, резюмировал он.
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