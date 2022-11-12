МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Молдавия оказалась сегодня в явно непростой ситуации — усугубляющиеся проблемы с энергоносителями и тотальное снижение уровня жизни привели к росту протестных настроений. Западные транши и заверения в укреплении сотрудничества ничего кардинально не меняют — страна, буквально зажатая между Украиной и Европой, на грани экономического и социального краха, и судьба ее дальнейшей интеграции в ЕС становится все туманнее. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

Уходящая неделя была отмечена новым всплеском протестов, на на сей раз связанных с приездом в Кишинев с официальным визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее кортеж был встречен пикетом. Группа манифестантов собралась около аэропорта, пытаясь привлечь внимание европейского политика. Сторонники оппозиционной партии "Шор", которые также выступают против действующего президента Майи Санду, держали плакаты "Урсула, возьми Майю с собой". "Нам не нужна такая Европа", "Санду — диктатор". Полиция их оттеснила.

Стоит напомнить, что ранее министерство юстиции Молдавии выступило с предложением ликвидировать "Шор", обвинив партию в незаконном финансировании из-за рубежа, попытках дестабилизации ситуации в стране и продвижении интересов иностранных интересантов. Все это — попытки помешать сторонникам партии проводить бессрочную акцию протеста в Кишиневе, которая началась еще 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.

В четверг, 10 ноября, сторонники "Шор" пикетировали гостиницу, где поселилась председатель ЕК, и здание администрации Санду. "Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду — диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих — маргиналами", — цитирует РИА Новости одного из лидеров протеста Дину Цуркану.

АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Многочисленные опросы, проводимые в стране, показывают, что порядка 60% населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, почти 65% выступают за идею смены правительства.

О причинах для негодования молдаван говорит и свежая статистика: средние потребительские цены в Молдавии за последние 12 месяцев выросли на 34,62%, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики. Продовольственные товары подорожали на 36,23%, на 21,78% — непродовольственные товары и услуги стали обходиться на 52,65% дороже.

"Можно говорить о том, что оппозиционные настроения в Молдавии овладели массами, люди поняли, что их экономические интересы коренным образом расходятся с политикой, проводимой президентом Майей Санду", — заявил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Молдавия — небогатая республика, население которой держалось за счет трудовой миграции в страны Европы и поездок на заработки в Россию. За пределами родины они зарабатывали, обеспечивая таким образом свои семьи, оставшиеся в Молдавии. Другим важным фактором выступали российские поставки дешевых энергоносителей. Все на нервах: новые "друзья" отказываются помогать Европе с газом

Сейчас же граждане утратили сразу два "основных столпа": экономический кризис в ЕС отнимает у приезжих рабочие места, а разогнанные антироссийскими санкциями цены на энергоносители вытягивают из кошельков последнее.

Высокая инфляция, которая к концу года может достичь и 40 процентов, является основным столпом для протестных выступлений, считает заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"Основа у митингов экономическая. Людям нечего есть и негде работать, а дома дети. И их надо чем-то кормить. Согласитесь, все остальные политические лозунги, откровенно говоря, мало волнуют в такой ситуации. Кто придет, чтобы дать работу и возможность накормить свою семью? Вот какой вопрос стоит перед людьми", — пояснил он и напомнил, что для республики с населением около 2,6 миллиона человек протесты, которые собирают по сто тысяч участников — достаточно весомо.

Отдельно Кошкин подчеркнул, что помимо массовости у протестов в Молдавии есть и другая особенность: они очень конструктивные.

"Митингующие предлагают решения, у них есть свои органы, которые готовы сразу же заменить фигуры в правительстве. Чувствуется готовность и профессиональный подход к возможному развитию событий. Тем более, что они призывают, откровенно говоря, Санду отправить под трибунал. Это тоже многое значит", — добавил политилог.

ОСТАНОВИТЬ ТРЕНД НА РАЗОРЕНИЕ

Как добавляет Колташев, мировая инфляционная волна заводит маленькую и бедную Молдавию в тупик, из которого надо будет искать выход. Помимо собственной высокой инфляции у страны есть еще и импортируемые проблемы. Ожидать значимых поступлений с Запада не приходится: ему и самому сейчас трудно. Число трудовых мигрантов уменьшилось, а значит, что приток денег в страну сократился.

"На европейском рынке разворачиваются катастрофа. Это отражается на положении молдаван за границей. Очевидно, что новые санкции разрушили многочисленные связи, на которых экономика республики балансировала, в том числе, за счет оборота с Россией. Ухудшила ситуацию экономическая модель, которая есть в Молдавии. Модель глубоко периферийного капитализма, который вывозит и рабочую силу, и ресурсы, и прибыли", — отметил он.

По его мнению, стране можно спасти ситуацию, если она просто восстановит торговые взаимоотношения с Россией, ликвидировав урон, нанесенный командой Санду.

Кошкин считает, что пока непонятно, какого политического вектора будут придерживаться в Кишиневе. Возможно, на смену действующим властям придут пророссийские политики. Однозначный разворот "от Евросоюза" возможен только в этом случае.

Не исключена и другая ситуация, когда подхватившие волну протеста лидеры будут метаться в разные политические стороны. Ни вашим, ни нашим. Тогда могут нарушиться и те связи, что есть сейчас.

В этом случае, прогнозирует политолог, никакой стабилизации не будет. "Оппозиция начнет сильно раскачивать лодку до тех пор, пока не придет полностью к власти. А вот когда придёт к власти, вот тут они должны заручиться поддержкой, если, конечно же, смогут договориться с Россией. Если поддержат, а это вполне вероятно, тогда, конечно же, Москва окажет помощь", — объяснил он.

Что касается Евросоюза, прогнозирует Кошкин, то сегодня Брюссель вряд ли будет заниматься какой-то серьезной поддержкой Санду. Но, судя по всему, "внешние доноры" в лице Еврокомиссии все-таки поддержат республику. Как заявила фон дер Ляйен, на это будет выделено 200 миллионов евро. Правда, не на продукты, а на газ. И то — не живыми деньгами и не просто так. "Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа — 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года", — заявила представитель Брюсселя.

Между тем, как стало известно агентству Блумберг, чтобы не замерзнуть грядущей зимой из-за ограничения российских поставок Кишиневу нужно найти один миллиард долларов сверх бюджета. "В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета… в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", — говорится в сообщении агентства.

Сомнительно, что у Европы есть лишние сотни миллионов, да и с военной помощью напряженка. И она тоже начинает задумываться о целесообразности присоединения Молдавии, которой ранее был предоставлен статус страны-кандидата. "Это большая проблема, что правительство пытается скрыть проблемы. Сейчас в Брюсселе ситуацию видят так, как ее представляет правительство, очень хорошо, но будут рассмотрены факты, а не только слова", — заявила депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини. Раскритиковав действия нынешних властей, она подчеркнула, что если они не справляются и лишь имитируют реформы — самое время дать уступить место другим. Но далеко не факт, что те, кто придут, продолжат проевропейскую политику. Тогда на желании Брюсселя превратить Молдавию в плацдарм для размещения войск НАТО можно будет поставить жирный крест.