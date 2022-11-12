МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Алкоголь на Новый год лучше всего закупать перед самым праздником — так больше вероятность получить скидки. А они точно будут, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Россиян предупредили, что подорожает к Новому году

По его словам, поставки в Россию алкогольной продукции были за эти месяцы налажены. "Сегмент в ценовой категории "до тысячи рублей за бутылку" пополняется регулярно, а это — как минимум 95% потребителей этой продукции", — убежден Дробиз.

Иное дело, по его словам, премиальный алкоголь: бренды, которые демонстративно покинули российский рынок, и где цена за бутылку вина только начинается в районе 5 тысяч рублей. "Их вряд ли пустят обратно", — считает эксперт. — "Но этот алкоголь не по карману большей части среднего класса, его покупали были максимум 10% потребителей алкогольной продукции в крупных городах".

Впрочем, по мнению Дробиза, и эти люди не пострадали: о том, что премиальный алкоголь вот-вот кончится, писали и говорили еще с начала лета. Однако до сих пор он в наличии и в магазинах, и в ресторанах. Не произошло ажиотажного спроса на этот алкоголь даже тогда, когда Минфин заявил, что для алкоголя не будет параллельного импорта.

"Это значит, что те, кто потреблял этот элитный алкоголь или уже его закупили, или решили проблему как-то иначе", — убежден эксперт. А панику сегодня, по его мнению, специально провоцируют поставщики и продавцы такого алкоголя, имеющие колоссальную маржинальность от его реализации.

"Они уже полгода пытаются повысить продажи, вызвав ажиотажный спрос, но пока им это не удалось и вряд ли удастся. Так что суперэлитный дорогой на полках и в ресторанах алкоголь останется, дешеветь не будет, дорожать, впрочем, тоже", — считает Дробиз.