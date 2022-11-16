МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Последние пару дней пресса пестрила материалами о якобы новой надбавке в размере в 2401 рубль для пенсионеров, ухаживающих за находящимися на их иждивении близкими родственниками. При этом Пенсионный фонд в последнее время не вводил никаких новых социальных пособий. Как на самом деле обстоят дела с выплатами за иждивенцев и по уходу, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили, что можно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

По его словам, такие выплаты существует давно и касаются разных категорий граждан, не только пенсионеров. Чтобы оформить патронаж за пожилым человеком или инвалидом, нужно собрать документы, подтверждающие необходимость в уходе. Но платить вам будут, лишь если вы не работаете и не получаете другого дохода.

Таким образом, пенсионер не может получить надбавку за уход за нуждающимся супругом — это должен сделать трудоспособный, но не работающий гражданин от 14 лет (с разрешения опеки), не обязательно родственник. Деньги будут поступать на счет престарелого вместе с его пенсией.

"Добавлю, речь не идет о значительной сумме. Размер выплаты — 1200 рублей в месяц, и лишь родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) положено 10 000 рублей. Исключение — лишь жители районов Крайнего Севера — им положен повышенный коэффициент", — указал юрист.

Кроме этого, государство устанавливает доплату пенсионерам за иждивенцев — это дети до 18 лет (до 23 лет в случае обучения на очном отделении вуза, если нет официального места работы), нетрудоспособные супруги, дети-инвалиды, сестры, братья и внуки. Но в этом случае иждивенец не должен иметь трудоспособных родственников. Например, бабушка, у которой внучка круглая сирота, будет получать надбавку к пенсии. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

Размер доплаты к пенсии в 2022 году составляет 1/3 часть страховых пенсионных выплат. С июня 2022 года данный показатель составляет 7220,74 рублей. Треть от этой суммы на одного иждивенца — 2407 рублей. Для ряда категорий возможно установление фиксированной выплаты за иждивенцев. Факт нахождения на иждивении нужно доказать с помощью соответствующих документов.

Все эти выплаты ежегодно индексируются, а заявление с прилагаемыми документами подаются в МФЦ, который после соответствующего оформления известит гражданина о результатах его рассмотрения, отметил Соловьев.

"Таким образом, те граждане, которые соберут все документы и подадут заявление в ноябре этого года, могут начать получать выплату уже в декабре", — заключает юрист.