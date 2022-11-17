МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря 2022 года будут повышены тарифы на газ для населения на 8,5%, на электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов (мусора) — на 9% в среднем по стране. На что это повлияет, рассказала агентству "Прайм" аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева. Юрист рассказал, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

По некоторым оценкам, рост тарифов ЖКХ может добавить к инфляции до 0,5 проц. пункта. Коммунальные платежи обязательны для всех организаций, имеющих в собственности помещение или арендующих его, поэтому рост цен будет равномерно "размазан" по всем сферам продаж и услуг.

Это будет второе за год повышение тарифов на ЖКУ. Первое произошло 1 июля и составило от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, напомнила эксперт. Взамен власти пообещали не повышать тарифы на ЖКУ в течение всего 2023 года.

Необходимость повторного повышения тарифов на ЖКУ в 2022 году объясняется резким ростом издержек организаций в сфере ЖКХ. С начала года существенно подорожали стройматериалы, металлоконструкции, топливо, оборудование и комплектующие, реагенты и другие расходные материалы, необходимые для функционирования коммунального хозяйства. По ряду позиций рост цен составил от 20-30% и более.

В этих условиях организациям ЖКХ нужно, как минимум, обеспечить бесперебойное снабжение населения и поддержание сетей в работоспособном состоянии в зимний сезон, а как максимум — продолжить программы модернизации и строительства новых теплотрасс, водопроводов и прочей инфраструктуры.

"Однако возможности субсидирования компаний ЖКХ из региональных бюджетов сейчас ограничены, поэтому вся надежда — на платежеспособную часть населения, которая продолжает исправно оплачивать счета за ЖКУ", — объясняет аналитик. Россиянам объяснили, как изменятся правила поверки счетчиков с 1 ноября

Для граждан с низким уровнем доходов остается возможность оформить субсидию на оплату ЖКУ. Чтобы претендовать на субсидию, семья должна тратить на оплату коммунальных услуг от 10% до 22% своих общих доходов в зависимости от региона.

"Учитывая, что в реальном выражении доходы населения снижаются, доля расходов на оплату коммунальных услуг будет расти в ущерб другим статьям расходов. В итоге мы получим дополнительное ограничение для потребительского спроса, который мог бы поддержать экономический рост в стране", — приходит к выводу эксперт.