Аналитик Киселева заявила, что рост тарифов ЖКХ грозит падением потребительского спроса
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря 2022 года будут повышены тарифы на газ для населения на 8,5%, на электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов (мусора) — на 9% в среднем по стране. На что это повлияет, рассказала агентству "Прайм" аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.
По некоторым оценкам, рост тарифов ЖКХ может добавить к инфляции до 0,5 проц. пункта. Коммунальные платежи обязательны для всех организаций, имеющих в собственности помещение или арендующих его, поэтому рост цен будет равномерно "размазан" по всем сферам продаж и услуг.
Это будет второе за год повышение тарифов на ЖКУ. Первое произошло 1 июля и составило от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, напомнила эксперт. Взамен власти пообещали не повышать тарифы на ЖКУ в течение всего 2023 года.
Необходимость повторного повышения тарифов на ЖКУ в 2022 году объясняется резким ростом издержек организаций в сфере ЖКХ. С начала года существенно подорожали стройматериалы, металлоконструкции, топливо, оборудование и комплектующие, реагенты и другие расходные материалы, необходимые для функционирования коммунального хозяйства. По ряду позиций рост цен составил от 20-30% и более.
В этих условиях организациям ЖКХ нужно, как минимум, обеспечить бесперебойное снабжение населения и поддержание сетей в работоспособном состоянии в зимний сезон, а как максимум — продолжить программы модернизации и строительства новых теплотрасс, водопроводов и прочей инфраструктуры.
"Однако возможности субсидирования компаний ЖКХ из региональных бюджетов сейчас ограничены, поэтому вся надежда — на платежеспособную часть населения, которая продолжает исправно оплачивать счета за ЖКУ", — объясняет аналитик.
Для граждан с низким уровнем доходов остается возможность оформить субсидию на оплату ЖКУ. Чтобы претендовать на субсидию, семья должна тратить на оплату коммунальных услуг от 10% до 22% своих общих доходов в зависимости от региона.
"Учитывая, что в реальном выражении доходы населения снижаются, доля расходов на оплату коммунальных услуг будет расти в ущерб другим статьям расходов. В итоге мы получим дополнительное ограничение для потребительского спроса, который мог бы поддержать экономический рост в стране", — приходит к выводу эксперт.
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