МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря в России вступит в силу новый порядок ведения учета в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). В беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как это скажется на жизни граждан и изменится ли государственная медицинская помощь. Госдума одобрила проекты бюджетов Соцфонда и ФОМС на три года

Она отметила, что цель появления нового порядка ведения персонифицированного учета в ОМС — консолидация данных о пациентах, которые получали помощь на региональном и федеральном уровнях, в едином реестре данных. "Реестр создан на базе Государственной информационной системы ОМС (ГИС ОМС). Теперь в базу данных о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса", — отметила она.

Интересно то, что по новым правилам вносить в базу итоги обращения в лечебные учреждения за помощью, а также о врачах, которые эту помощь оказали, не нужно. В отдельную категорию будут выделены несовершеннолетние.

"Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями — участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться", — отметила экономист.

Если сейчас полиса ОМС у гражданина по какой-то причине нет, то электронный полис, который представляет собой штрихкод и содержит сведения о застрахованном, можно получить, подав сведения о себе через портал Госуслуг. "Детям, которые будут рождаться после 01 декабря, полис будет предоставляться по факту рождения или получению гражданства", — отметила Финогенова.

Если же гражданин имеет бумажный вариант полиса ОМС, то это будет означать, что информация о нем в ГИС ОМС уже имеется и получить бесплатную помощь он сможет по предъявлению удостоверения личности, например, паспорта. С 1 декабря иметь при себе бумажный полис будет не обязательно, отметила она.

Сам же цифровой полис с уникальным штрихкодом будет доступен в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, поэтому его невозможно будет потерять, резюмировала собеседница агентства.