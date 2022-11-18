МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Доступность информации в современном мире несет как плюсы, так и минусы. При этом практически у каждого есть возможность узнать, кто вами интересуется и что ищет о вас в сети, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

"Это сделать довольно просто. Достаточно поискать информацию в поисковых системах Google и Яндекс, набрав в запросе свои фамилию, имя и отчество. Если при вводе в подсказках появляются ваши ФИО, или в результатах поиска есть варианты, которые содержат персональные данные человека, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица", — отметил эксперт.

Однако это не всегда означает, что вас ищут: некоторые сайты в автоматизированном режиме собирают информацию, например, о генеральных директорах компаний, индивидуальных предпринимателях, в том числе ИНН, список учрежденных юрлиц и так далее.

Существуют также онлайн-справочники, которые используют базы данных, попавшие в сеть из-за утечек с веб-сервисов и сайтов. Собеседник издания привел в пример ситуацию со "сливом" базы данных кикшерингового сервиса Whoosh, которая содержит данные 7,2 миллиона пользователей. "Это далеко не первый случай, когда компании не могут обеспечить информационную безопасность своих клиентов. Общий объем утечек за I полугодие 2022 по России составил уже 178 миллионов записей", — напомнил он. Названы скрытые функции, которые таит в себе смартфон

Арбузов отметил, что сейчас есть и специальные сервисы, которые действительно дают возможность узнать, искал ли кто-то ваши персональные данные. "Например, в Telegram существует значительное количество популярных ботов (около полутора десятков), которые собирают данные о людях, их автомобилях, активности в интернете, открытых организациях, оформленных страховых договорах, социальных сетях, адресах и т.д. Некоторые из них позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке", — отметил собеседник.

Однако выяснить, кто конкретно ищет того или иного человека в интернете, простому пользователю нельзя, добавил специалист.

Чтобы обезопасить себя от подобных поисков, прежде всего следует соблюдать цифровую гигиену. К сожалению, полностью обезопасить себя от поисков невозможно, а удаление ПД с одного сайта вряд ли спасет ситуацию, так как может существовать целая масса дубликатов на ресурсах, которые не попадут в ваше поле зрения, резюмировал он.