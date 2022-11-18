МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российские банки в последние месяцы ужесточили требования к кредитным заемщикам и часть граждан начали искать способ "перехватить до зарплаты" в других местах. В беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, какие займы брать не стоит, и на что надо обратить самое пристальное внимание. Финансист научил, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Она напомнила, что недобросовестные игроки и мошенники хотят воспользоваться сложностями в жизни россиян и заработать на доверчивости граждан как можно больше. Сейчас в реестре Банка России находится более 2500 организаций, обладающих признаками нелегальных кредиторов. При этом многие компании стали уходить в интернет и привлечь их к ответственности непросто.

Легально выдавать кредиты физическим лицам могут банки, микрофинансовые и микрокредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, а также ломбарды.

Классический банковский кредит является наиболее распространенным видом кредитования, он дает определенную защиту от недобросовестных практик.

Деятельность по выдаче микрозаймов "до зарплаты" на сегодняшний день тоже достаточно урегулирована. "Если заемщик уверен в том, что сможет погасить долг в кратчайшие сроки, этот вариант также можно рассматривать", — пояснила Валишвили.

Стоит помнить, что с июля 2022 года максимальная ставка по такому займу составляет до 1% в день, а максимальная переплата не должна превышать в 2,5 раза первоначально выданную сумму.

Особое внимание стоит уделить деятельности ломбардов, требования к которым ужесточил регулятор. Сейчас такие кредиторы включаются в специализированный реестр, но некоторые продолжают выдавать займы, не имея на это права, т.е. могут быть отнесены к "черным кредиторам", обратила внимание специалист.

При выборе кредитора необходимо обратить внимание на несколько параметров:

— организация обязательно должна быть внесена в реестр участника финансового рынка. Данный реестр находится в открытом доступе на сайте ЦБ РФ. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

— финансовый посредник должен предоставить полный пакет документов на бумажном носителе. Не допускается указание важных условий в подстрочных ссылках мелким шрифтом, договор должен быть легко читаемым.

— потенциальный заемщик всегда может взять паузу и подумать над условиями кредитования в спокойной обстановке. При этом в течение 5 дней условия представленного договора не изменятся.

"Черные кредиторы" опасны тем, что не соблюдают требования закона. Например, распространенной схемой является невозможность заемщика связаться с кредитором для выплаты долга. "Кредитор меняет номер телефона или открывает офис в другом месте без предупреждения заемщика, следовательно, заемщик не имеет возможности погасить долг, при этом проценты продолжают начисляться. Еще одна опасность — это утечка персональных данных", — отметила эксперт РЭУ.

И, наконец, задолженность могут просто перепродать "черным коллекторам", которые используют весьма сомнительные способы возврата средств от заемщиков и действуют вне правового поля.

Если гражданин выяснил, что денежные средства были получены от "черных кредиторов", необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и приемную Банка России, подытожила экономист.