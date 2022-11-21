МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мы часто слышим такие понятия, как финансовая подушка безопасности, диверсификация рисков и дополнительные источники дохода. Но как получить вожделенный источник дополнительного дохода, если кроме как из зарплаты деньги взять неоткуда? На эти вопросы ответила в беседе с агентством "Прайм" кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова. Раскрыт принцип, по которому деньги приходят к вам "сами"

"Чтобы получать не только зарплату, нужно понять, на что можно надеяться в финансовом плане. А это значит выход из информационной зоны комфорта", — отметила она.

В первую очередь, надо перестать платить за услуги, которые можно получить даром: высвободившиеся средства и надо задействовать для создания пассивного дохода.

"Все мы пользуемся платежными картами. Лучше завести такую карту, за обслуживание которой не надо будет платить: изучите предложения банков и, что очень важно, внимательно перед подписанием прочитайте договор. Очень многие банки предлагают одновременно кэшбек за покупки и начисление процентов на остаток по счету", — отметила экономист.

Перестаньте платить по счетам с комиссией, советует эксперт. Для этого нужно выяснить, где можно оплатить в кассу наличными без комиссии. В каком-то банке не взимается комиссия за оплату телефонных счетов, в другом — за электричество, за ЖКХ, за детский сад и дополнительные занятия детей. Это могут быть разные банки.

"Не забывайте о возможностях сэкономить на налогах. Мы все платим НДФЛ с определенной базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт", — добавила Минчичова.

Переформатирование трат — это не сложно. Собеседница агентства рекомендует прибегнуть к методу четырех конвертов. Это система распределения расходов по неделям месяца. Сумма, которую Вы можете потратить (после вычета обязательных платежей на образование, ЖКХ, оплату страховки, погашение кредита и другие) в месяц делится на 4 части — по числу недель в месяце. "Я еще рекомендую добавить пятую часть — оставшиеся 3-4 дня месяца, туда же класть остатки средств от каждой недели", — добавила она.

Например, Вы готовы потратить на еду, одежду, проезд и развлечения 20000 рублей в месяц. В каждом конверте должно оказаться 4500 рублей, а оставшиеся 2000 рублей — в пятом. Каждую неделю можно тратить только те деньги, которые отложены на эту неделю. Если удастся сэкономить 200, 300, 500 рублей — они переходят в пятый конверт. И в последние 3 дня месяца необходимости занимать "до получки" не возникнет.