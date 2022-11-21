МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. После объявления о досрочной индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря многие задумались о том, насколько изменятся их платежки. Ведь услуги имеют неодинаковую стоимость и индексация будет проходить по разным правилам. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством "Прайм" рассказала, от чего зависят эти изменения. Юрист рассказал, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

В России используются несколько методов регулирования тарифов ЖКХ: индексация уже установленных; установка фиксированных тарифов; установка предельных тарифов, разъяснила она.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%. "Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется", — добавила Лебединская. В целом платеж за “коммуналку” для граждан должен вырасти не более, чем на величину инфляции.

В отдельных случаях при необходимости регионы могут поднять плату и больше предельного индекса, но тогда потребуется обосновать это и согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Основания должны быть вескими, например, в муниципальном образовании реализуется крупный инвестиционный проект в коммунальной сфере, который требует вложений.

На сколько точно вырастут тарифы — пока неизвестно. "Регионам на согласование этого вопроса дали время до конца ноября", — отметила экономист. Эксперт объяснила, чем опасен овердрафт

Ранее разброс индексации тарифов по субъектам России составлял практически два раза (2,9–6,5%). Это связано с тем, что величину тарифа определяет в первую очередь платежеспособность местного населения, а не экономические факторы. Так, минимальный уровень индексации в прошлом повышении были установлены для Свердловской области — 2,9% и Республике Марий Эл — 3,2%, а наибольший — в Чеченской Республике: 6,5%. Возможно и в этот раз эти регионы также будут лидерами.

"Важно, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохранены. Такие выплаты могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают установленную долю от их совокупного дохода", — разъяснила эксперт.