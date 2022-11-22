МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Если есть желание начать формировать накопления на старость, а возможностей для этого мало, стоит прибегнуть к играм, которые тренируют привычку откладывать пусть даже монету в десять рублей, но регулярно, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова. Экономист научила, как получить пассивный доход и расслабиться

Начинать откладывать надо с малого и сразу приучать себя к регулярности таких действий. Для этого существуют разные игры, которые показывают простоту таких действий и приучают к финансовой дисциплине.

"Приведу в качестве примера игру для формирования полезной финансовой привычки на месяц. Нужно откладывать в "кубышку" — безналичную или наличную — в 1-й день 10 рублей, во 2-й — 20 рублей, в 3-й — 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", — рассказала экономист.

К концу месяца в "кубышке" будет 2400 рублей. Сумма достаточно ощутимая, но при этом сформируется она за счет незаметных трат.

"Зато геймификация, интерес, азарт будет", — отметила специалист и добавила, что эту "кубышку" можно будет переводить на накопительный счет.

В эту финансовую игру можно играть с детьми, зачеркивая дни в календаре. Главное, не спустить полученную сумму на мелкие радости, а оставить в качестве финансовой подушки безопасности и положить на депозит или оставить на накопительном счете, резюмировала Минчичова.