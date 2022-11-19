МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Формирование пенсии через отчисления работодателей – не единственный законный способ создавать свою "подушку безопасности" на старость. Есть и другие варианты — самозанятые могут самостоятельно делать отчисления в ПФР, все граждане — в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Юрист рассказала, кому и почему пересчитают пенсию

Гражданин может проводить отчисления в ПФР параллельно двумя способами: через работодателя в случае официального оформления и как самозанятый, например, с дохода от сдачи в аренду квартиры. "Но есть небольшая оговорка: нельзя работать по трудовой книжке и быть самозанятым у одного и того же работодателя, пусть даже и бывшего", — добавила собеседница агентства.

"Более того, осуществление выплат и оформление статуса самозанятого — это не право, а обязанность гражданина, в том случае, если у него появляется налогооблагаемый доход. Регистрируясь в качестве плательщика НПД мы только легализуем свои дополнительные доходы, статус самозанятого и связанные с ним выплаты не дают права на получение пенсии", — напомнила экономист.

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Также к "второй пенсии" можно отнести и средства, направленные в НПФ. Это отдельная прибавка к пенсии будет выплачиваться не через ПФР.

Также Лебединская напомнила про корпоративную пенсию, которую могут оформить сотрудники крупных компаний. "Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии. Наиболее популярными формами корпоративных программ являются: солидарная (работодатель открывает солидарный счет, при этом никаких преференций не получает, работник ничего не платит); индивидуальный (на индивидуальный счет средства также перечисляет работодатель) и паритетный (счет пополняют и работник и работодатель)", — пояснила она.

За работником закрепляется выбор пенсионной схемы в отношении наследования средств, ее он может изменить раз в год по заявлению. Для работодателя выгода тоже очевидна-экономия на налогах: на прибыль — 20% и на страховых взносах — 30%. Во всех вариантах присутствие НПФ обязательно. Кроме очевидных плюсов (выплачивается раньше государственной, сопоставима по размеру с государственной), есть и минус — НПФ может "уйти в минус", резюмировала экономист.