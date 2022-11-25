МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пенсионеры, у которых пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат эту выплату за январь следующего 2023 года, напомнила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова. Финансист научила, как "играючи" накопить на старость

Это связано с тем, что в длинные январские праздники банки и почтовые отделения не работают, поэтому начисление и выплата пенсий происходит досрочно.

"Да, действительно, пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты", — ответила на вопрос агентства эксперт.

Тем, кто получает пенсию после 8 числа, выплаты проведут как обычно, в срок.

"После 8 числа пенсии будут перечисляться по графику, утвержденному каждому пенсионеру, независимо от того, каким образом он ее получает: на карточку или по почте", — добавила Семенова.

Она отметила также, что, хотя никакие праздничные выплаты и материальные подарки, как и продуктовые наборы, пенсионерам из Пенсионного фонда не предусмотрены, часть из них могут получить поздравления от бывших работодателей.

Но есть еще действующие предприятия, которые своим бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию, предоставляют материальную помощь в виде денег, подарков, продуктовых наборов, например, к празднику Нового года. "Это может выплата в размере до 4 тысяч рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами", — напомнила она.