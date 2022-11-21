МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Один из любимейших праздников россиян – Новый год – не за горами. В супермаркетах появились в продаже елочные украшения, символ следующего года – кролик, и разнообразные подарки. Кто-то уже задумывается о меню праздничного стола. Агентство "Прайм" спросило доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую о том, как изменятся цены на новогодний стол и стоит ли какие-то продукты купить уже сейчас. Остатки не сладки. Почему не стоит скупать последние импортные авто

У каждой семьи траты на новогодний стол будут свои, в зависимости от возможностей и вкуса. Однако определенные ориентиры для возможного ценового диапазона уже есть. "Безусловно не может не радовать стоимость "фруктовой тарелки": яблоки за год практически не подорожали, груши подешевели на 6,34%, апельсины — на 11,98% (124 рубля вместо 136 рублей за килограмм в октябре 2022 года), виноград потерял в стоимости около 9%. Не подорожала и курица, которая стала одним из основных блюд", — отметила эксперт.

Динамика цен на сырную тарелку не так оптимистична. По мнению экономиста, к прошлому году она подорожала на 20-24%.

"А вот динамика цен на рыбную продукцию бьет рекорды. Килограмм охлажденного лосося "прибавил" к цене 27,64%, и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. На столько же уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%), креветки (22,09%)", — рассказала Лебединская.

Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала икра лососевых рыб (на 12,5%). Видеть тарталетки с ней на новогодних столах мы будем чуть реже, считает собеседница агентства. Стоимость поездок по "Тройке" вырастет до 50 рублей в 2023 году

Для тех, кто планировал привлечь к своему празднику организаторов для развлечения гостей, затраты на услуги проведения праздника обойдутся уже не в 21 тысячу, как год назад, а в 23,5 тысячи рублей.

Бутылка отечественного игристого вина обойдется уже в 500 рублей (в прошлом году ее можно было приобрести и за 390 рублей), недорогое виноградное вино — в 460 рублей. Пожалуй, алкоголь и консервы — единственные продукты, которые можно закупить для застолья заранее.

"Альтернатива домашнему застолью – ужин в ресторане, стоимость которого практически не изменилась. Но это в "допраздничный" период. Новогодние торжества внесут свои коррективы и цена услуг ресторана возрастет", — подытожила экономист РЭУ.