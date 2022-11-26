МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Российские граждане все больше проявляют интерес к покупке валют дружественных стран. Так, по данным исследования сервиса Moneyman, в этом году такую валюту уже приобрел каждый седьмой россиянин. Среди опрошенных самыми популярными стали китайский юань 24%, дирхам ОАЭ — 20%, казахстанский тенге — 18%. Дружественная валюта потребовалась 44% россиян для поездок. Еще четверть используют ее, чтобы диверсифицировать накопления или просто держать в ней сбережения. Есть ли резон сейчас вкладываться в такую валюту, рассуждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Будет только хуже: какие риски ждут экономику в 2023 году

ИНФЛЯЦИЯ КАК ОРИЕНТИР

Главная особенность текущей ситуации заключается в том, что решение о покупке иностранной валюты зависит от уровня инфляции и процентной ставки в стране-эмитенте, указывает доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

"Инфляция сейчас — главный ориентир. Чем выше инфляция, тем менее привлекательны вложения в валюту. Потому что банки предлагают минимальные ставки по вкладам в инвалюте, которые не покрывают уровень инфляции", — разъясняет он.

Сейчас инвесторы во всем мире сталкиваются с такой проблемой. Именно поэтому большинство валют попадает под распродажу, а предпочтение отдается государственным облигациям, так как ставки доходности по ним растут.

"Россиянам в этом смысле предпочтительнее хранить средства в рублях или инвестировать в золотые слитки, которые не облагаются теперь НДС", — полагает Бадалов.

Держать наличные или деньги в банке в любой валюте в условиях высокой инфляции "не столь разумно", так как они обесцениваются, соглашается аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

При этом по доллару или евро возникают дополнительные риски блокировок счетов. Если рассматривать альтернативные валюты, то здесь есть проблема ограниченности объектов инвестирования, признает эксперт.

Например, для российского инвестора доступны лишь несколько выпусков облигаций российских эмитентов, номинированных в юанях. В остальных валютах "список еще скуднее".

Из валютных инструментов, по мнению Джиоева, могут быть интересны евробонды российских эмитентов, во избежание рисков заморозки активов инвестор может купить бумаги замещающего выпуска.

Это даст возможность получать доходность в иностранной валюте, не опасаясь инфраструктурных рисков. Но стоит учитывать, что выплаты по таким бумагам производятся в рублях.

В ОЖИДАНИИ ПАДЕНИЯ

Тем временем эксперты прогнозируют постепенное снижение рубля к другим валютам.

"Мы ждем роста курса доллара к рублю в область 66 к концу года и к 74 — к концу следующего. В рамках данного базового прогноза мы также ждем роста юаня к рублю до 9,1 к концу текущего года и до 10,6 к концу следующего", — говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Эти ожидания предполагают значительное ослабление рубля. Вместе с тем, доллары не выглядят достойной альтернативой из-за курса на дедолларизацию российской экономики и финансовой системы, а также из-за инфраструктурных рисков.

К тому же владение валютой недружественных стран сопряжено "с рядом неудобств в виде отрицательных ставок по текущим счетам, сложностями с межбанковскими переводами".

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Среди альтернативных — дружественных — валют достойной альтернативой доллару и евро пока выглядит только юань, считает Сыроваткин. Эта валюта ликвидна. Кроме того, активно развивается финансовая инфраструктура, позволяющая инвестору управлять юаневой ликвидностью, в частности, растет предложение облигаций российских эмитентов, номинированных в юанях. Россия снова растоптала газовые планы Польши

Однако доходность этих инструментов все же уступает доходности рублевых корпоративных облигаций. Схожая ситуация наблюдается и с банковскими вкладами в юанях/рублях.

Остальные валюты дружественных стран, как поясняет аналитик, можно использовать только в бизнес-целях, например, для параллельного импорта.

Если инвестор все же хочет держать деньги в инструментах роста и с привязкой к доллару США, то он может купить на Мосбирже гонконгские доллары, а на них — акции китайских компаний, торгующихся на "СБП Бирже". Курс гонконгского доллара привязан к американскому, но инфраструктурных рисков здесь намного меньше, замечает аналитик.

Если же инвестор хочет остаться в российских активах, то наиболее оптимальным вариантом, по его мнению, выглядит покупка акций российских компаний. Они недооценены, и базовый прогноз "Открытие Инвестиции" предполагает значительный рост индекса Мосбиржи к концу этого году и в 2023 году.

Если инвестор боится ослабления рубля, то он может купить золото, которое обычно хорошо хеджирует валютные и инфляционные риски. Однако драгметалл не генерирует денежных потоков и в этом смысле уступает другим классам активов.

ВАЛЮТЫ МЯГКИЕ И ТВЕРДЫЕ

Если вы все же намерены открыть счет в альтернативной валюте, то надо понимать, что сам процесс открытия счетов "в мягких валютах" не отличается от процесса по рублям и/или твердым валютам.

Особенностью можно назвать дополнительные проверки, связанные с требованиями банков-корреспондентов на предмет определения маршрутов платежей, количества платежей или целей платежей, говорит вице-президент департамента по работе с финансовыми учреждениями Росбанка Александр Рахманин.

Как правило, открытие счетов в мягких валютах — это либо средство диверсификации пассивов, либо средство для покупки активов в определенной стране за соответствующую валюту, объясняет он.