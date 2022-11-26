МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Концепция о том, что все расположенное на земельном участке принадлежит его собственнику, имеет существенные исключения, о которых нужно знать. К примеру, крупномерная растительность: деревья и кустарники, за исключением садовых культур (сливы, яблони, вишни и т.п.), являются собственностью государства. Если спилить или выкорчевать, к примеру, березу, то штраф за одно растение составит от трех до четырех тысяч рублей. Но это еще не все, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Юрист рассказал, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

"Уничтожение деревьев наносит вред окружающей среде. Это означает, что правонарушитель должен этот вред государству возместить. Рассчитывается он на основании особой формулы и взыскивается с собственника участка или с лица, осуществившего рубку деревьев", — указала юрист.

К примеру, если дерево срубили сотрудники строительной компании, которые готовили участок к строительству дома и делали его расчистку, то размер штрафа будет равен уже 300 000 рублей, а оплатить его придется самой строительной организации.

Таким образом, перед тем, как осваивать собственный земельный участок необходимо получить специальное разрешение в администрации. Оно предоставляется за плату и в отношении строго определенных деревьев на участке. "И только после этого можно приступать к рубке", — рассказала адвокат.