МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. С началом зимы автомобилисты "переобули" свои машины — зимние шины лучше ведут себя на ледяных заснеженных дорогах, что снижает риск ДТП. Отсутствие сезонной резины влечет за собой предупреждение, но пока штрафных санкций за это в законе нет. А вот за использование неправильной зимней резины вполне могут наказать рублем, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Автоэксперт посоветовал, как безопасно купить и продать подержанную машину

В техрегламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" перечисляются требования к резине, а также к рисунку протектора, его глубине и маркировке. Из документа следует, что нельзя устанавливать на авто одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Слишком изношенные шины также нельзя использовать. Нарушение грозит штрафом по ст. 12.5 КоАП — 500 рублей за управлением машиной с неисправностями.

Зимняя резина должна иметь международный знак "M+S", "M&S" или "M S". Дословно эта надпись расшифровывается как "mud + snow", т.е. в переводе с английского "грязь + снег". По факту она может присутствовать и на всесезонных покрышках, но на настоящей зимней дороге лучше использовать те шины, где рядом находится символ горы и/или снежинки. Они приспособлены для езды по заснеженным скользким дорогам и в условиях сильного холода.

Поэтому, несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, необходимо следовать рекомендации. Стоит ориентироваться на погодные условия и особенности климата. "Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью", — убежден эксперт.