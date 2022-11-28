МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций продолжает штормить — нет четкого тренда по динамике цены, также непонятна перспектива выплаты дивидендов, сложно давать стопроцентные прогнозы. В долгосрочной перспективе они должны отыграть потери, но тем, кто желает подстраховаться, лучше выбрать защитные ОФЗ или валютные активы дружественных государств, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

По ее словам, обвал фондовой секции весной этого года говорит о том, что даже вложения в "голубые фишки" не гарантируют стабильности. Динамика стоимости акций крупнейших компаний добывающей и перерабатывающей отрасли тому доказательство. "Постепенно они отыгрывают свои позиции, но до настоящего времени не вернулись к уровню начала года. К лидерам падения также можем отнести финансовые компании (в т.ч. банки) и авиаперевозчиков", — убеждена эксперт.

"Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно", — считает эксперт. Есть так называемые "защитные" акции — бумаги компаний тех отраслей, спрос на продукцию или услуги которых стабильны в любых ситуациях. Так, положительную динамику демонстрируют акции крупных ретейлеров.

Для тех, кто хочет диверсифицировать риски, Валишвили советует присмотреться к защитным активам. "Облигации, как государственные, так и корпоративные, достаточно стабильны в цене. Продажа на фондовом рынке облигаций с дисконтом принесет кредитору гарантированный доход как минимум на уровне дисконта, а также доходность по купону", — советует эксперт.

Достаточно стабильны и валютные активы, по крайней мере, на длительном отрезке времени. Но оставлять доллары США и евро в качестве инвестиционных активов — не лучший вариант. Прямой угрозы обвала "токсичных" валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов. Целесообразно перевести свои "токсичные" активы в другие валюты, например, в юань.

Разумеется, с повышенным риском связаны вложения в любую криптовалюту — законодательно эта сфера до сих пор не урегулирована, при этом налицо ценовой шторм и высокая неопределенность на рынке.