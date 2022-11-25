МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В России резко "похудели" валютные вклады — более чем на на 36 миллиардов долларов. Но эти деньги никуда не делись — они перешли на рублевые депозиты, под матрас или были во что-то вложены. "Прайм" задался вопросами, в какие альтернативные инструменты могут быть переложены эти средства, где вероятен обман, а также есть ли сейчас интересные для большинства объекты инвестиций. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

ДОЛЛАРЫ УТЕКАЮТ СКВОЛЬЗ ПАЛЬЦЫ

Важная часть сбережений российских граждан с начала текущего года — валютные счета и депозиты — сократилась почти на 38% с начала 2022 года, или на 36,4 млрд долларов. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Показатель достиг нового минимума за последнее десятилетие.

При этом остатки на валютных счетах и депозитах к 1 ноября, как сообщил регулятор в недавнем обзоре банковского сектора, оказались меньше 60 млрд долларов, тогда как по состоянию на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли 63,4 млрд долларов.

В результате показатель вернулся к минимальному уровню за десять лет, сделали вывод в РБК. На 1 февраля 2012 года объем вкладов физлиц в валюте, по данным статистики ЦБ, на которую ссылается агентство, немного превышал 69 млрд долларов.

ВКЛАДЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

Конечно, в этом году граждане чаще предпочитают держать больше, чем обычно, денег "под матрасом", что вполне логично в условиях повышенной неопределенности. Но и какого-то значимого подрыва доверия к банковской системе не наблюдается, уверены эксперты. Более того, лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин напомнил, что с начала текущего года портфель вкладов физических лиц в банках вырос более чем на 0,5 трлн рублей, до 21,35 трлн рублей. Из этого эксперт делает вывод, что население действительно размещает средства в банках.

"Динамика объемов средств россиян в банках в нынешнем году весьма неоднородная, — рассказывает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. — В феврале — марте, сразу после начала спецоперации, наблюдался существенный отток, который был полностью компенсирован притоком уже в апреле — мае. Новый виток вывода гражданами средств из банков произошел в сентябре — октябре, после объявления частичной мобилизации в стране. Однако в первой половине ноября, по данным Центробанка, вновь фиксировался приток, причем на фоне увеличения депозитных ставок все большей популярностью пользуются срочные вклады".

Многие банки стимулируют клиентов на портфельное размещение средств, предлагая надбавку по вкладу при приобретении инвестиционных продуктов. По оценке Бородкина, в текущих условиях надбавки клиентам, имеющим инвестиционные продукты, достигают 0,5-1% годовых. Инвестиционные вклады предоставляют примерно на 1-3 процентных пункта более высокую доходность по депозитной составляющей, но доходность по инвестиционной части никак не гарантируется. Поэтому общая доходность может оказаться как выше, так и ниже по сравнению с обычным вкладом. Кроме того, в случае инвестиционного вклада государством страхуется только депозитная часть, поэтому вероятность потерь денег больше, предупреждает Додонов.

"Банковской системе граждане России доверяют и деньги на депозиты кладут, — согласен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов. — Но нужно сказать, что сохраняется обширная группа людей, которые инвестировали в иностранную валюту в наличной форме, и многие в этой группе теперь не знают, что делать с валютными накоплениями. Продавать валюту сейчас не так выгодно, как рассчитывали те, кто размещал в ней свои резервы".

Для таких случаев остаются валютные депозиты, но уже не в долларах и евро, а в дружественных валютах. Эксперты советуют присмотреться к ним тем, кто по каким-то причинам не хочет хранить сбережения в рублях. Однако ставки по таким вкладам существенно ниже, чем по рублевым. Кроме того, люди берут на себя валютные риски, которые во многих случаях трудно адекватно просчитать.

ИНВЕСТИЦИИ: ВЫГОДЫ И РИСКИ

Одним из минусов банковских вкладов является их консервативность — это низкорисковая стратегия, которая не покрывает инфляцию, не говоря уже о заработке. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков в первой декаде ноября, по данным ЦБ, составила 6,98%, что значительно ниже уровня инфляции (на данный момент 12,3% годовых).

Поэтому многие задумываются о других способах сохранения и приумножения капиталов. Эксперты признают, что фондовый рынок России заметно ослаб за последний год. Инвесторы понесли значительные потери, и энтузиазма стало гораздо меньше, ценные бумаги потеряли прежнюю привлекательность, и этот рынок ожидает долгое восстановление, считает Колташов.

По словам инвестстратега "Арикапитал" Сергея Суверова, налицо объективное общее ослабление интереса к ценным бумагам, в первую очередь — зарубежным. А также к иностранной недвижимости. Он напоминает, что в нынешнем году наблюдалось заметное падение, в том числе зарубежных фондовых рынков. Что будет с ними дальше, на данный момент точно не скажет ни один серьезный экономист — на фоне ожидания глобальной рецессии вероятны как рост от нынешних величин, так и дальнейшее проседание. Будет только хуже: какие риски ждут экономику в 2023 году

Иными словами, вариантов вложений сейчас не очень много. "Пока еще более высокую доходность при приемлемом уровне риска могут предоставить ОФЗ (облигации федерального займа — прим. ред.) и облигации ведущих российских корпоративных эмитентов, — указывает Додонов. — Тогда как вложения в акции или валюты, особенно "экзотичные", не говоря уже о криптовалютах, слишком рискованны. Традиционно считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это вложения на долгий срок, а в случае с недвижимостью еще и сумма должна быть весьма приличной".

Однако, по мнению Суверова из УК "Арикапитал", не все так грустно. "В последнее время наблюдается повышенный интерес к российским инструментам, имеющим валютную привязку", — отмечает он. Пользуются спросом корпоративные облигации, дающие 9-10% годовых.