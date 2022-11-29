МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Приложения могут собирать о вас информацию, которая помогает в маркетинговых исследованиях. Быть в числе таких респондентов хочется не каждому, поэтому перед использованием любого приложения необходимо ограничить его доступ к возможным конфиденциальным данным, например, геолокации, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев. Аналитик объяснил, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

"Все возможные "фишки" приложения можно найти в настройках и поменять их так, как захочется. Если какой-то из параметров вас смущает, а отменить его нельзя, лучше вовсе избавиться от такой программы", — советует он.

Иногда есть необходимость вбить свои конфиденциальные данные на сайте через мобильный браузер. При этом стоит быть крайне осторожным. "Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции", — советует он.

Старайтесь не доверять общественному Wi-Fi — такие сети являются источником большого риска, например, злоумышленники, взломав точку доступа, могут узнать информацию от подключенных смартфонов, в том числе сохраненные пароли и платежные данные. Как минимум при пользовании общественным Wi-Fi, избегайте любых финансовых операций.

Необходимо отключать и Wi-Fi, и Bluetooth, если вы ими в данный момент не пользуетесь, чтобы злоумышленники не могли подсмотреть, к каким сетям вы подключались и замаскироваться под них, а затем через них проникнуть в ваше устройство.

Всю информацию на смартфоне можно зашифровать — это спасет ваши конфиденциальные данные в случае потери или кражи, советует Коростелев. Настроить эту функцию можно как на iOS, так и на Android. Для "яблока" нужно зайти в раздел "Touch ID и код-пароль", если шифрование данных включено, то в самом конце экрана будет написано "Защита данных включена". Для Android схема чуть более сложная. Во-первых, процент заряда должен быть не менее 80%, а root-права отменены. Затем в разделе "Безопасность" надо найти вкладку "Зашифровать телефон". Важно соблюсти оба правила, иначе в случае разрядки или при неотмененных root-правах данные могут быть потеряны.