МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. На фоне роста активности киберпреступников вопросы персональной информационной безопасности становятся как никогда актуальными. Утечки информации в крупных компаниях и сервисах только "подливают масло в огонь" и вызывают закономерные вопросы: если гиганты отрасли не могут сохранить наши данные под замком, то что остается простому человеку? Как минимум, грамотно выбрать пароль, рассказал "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов. Раскрыт способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

Он заверил, что начать стоит именно с паролей, которые вы используете, сказал эксперт. По статистике, на взлом некоторых типов паролей уходят считанные минуты и секунды. В группу риска (самые слабые пароли) входят пароли из серии того, что вы видите на клавиатуре, и в таком же порядке набираете: 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 и так далее.

Степанов обратил внимание, что есть определенные алгоритмы, которым необходимо следовать, чтобы снизить риск взлома и при этом не попасть в ситуацию, когда сложность комбинации в запоминании настолько велика, что приходится записывать все на листке бумаги. Так, к базовым можно отнести правило создавать пароль длинной не менее восемь символов разного регистра с включением букв и обязательным использованием специальных символов.

"Для удобства запоминания можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы", — посоветовал эксперт.

Степанов обратил внимание, что к расширенным настройкам можно отнести подключение двухфакторной аутентификации с помощью телефона или специального приложения, если есть такая возможность.

Он также порекомендовал не забывать о таком важном моменте, как "цифровая гигиена": ведь все в этом мире меняется крайне стремительно, и пароли не исключение.

"Возьмите за правило менять пароли с определенной периодичностью", — подытожил эксперт.