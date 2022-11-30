МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банковский вклад — это самый понятный для населения и надежный способ сохранения денежных средств. Чтобы привлечь вкладчиков, финансовые организации регулярно анонсируют повышенные ставки по депозитам. К таким предложениям стоит относиться настороженно, потому что в большинстве случаев это не классические вклады, а смешанные продукты, которые включают различные инвестиционные элементы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян. Финансист объяснил, что сейчас выгоднее вкладов

Ставки по классическим депозитам в крупных банках обычно находятся в диапазоне действующей ставки рефинансирования.

"Например, если ставка ЦБ сейчас — на уровне 7,5, то стандартный вклад банки будут открывать под 5-8%. Если вы видите предложение по ставке 10%, 13%, а может и более, то, скорее всего речь идет именно о таком смешанном продукте", — разъясняет эксперт.

Как правило, он состоит из классического депозита, на который будет начисляться повышенная ставка при выполнении какого-то условия: открытия брокерского счета, покупки инвестиционного страхования жизни, накопительного страхования жизни и т.д.

При этом повышенная ставка может действовать еще и не весь срок, на который размещается депозит, а в течение какого-то ограниченного периода. К примеру, банк предлагает открыть вклад на 1 год под 13% годовых.

Казалось бы, хорошее предложение, особенно сейчас, когда официальная инфляция подбирается к этой цифре. Назван последний способ спасти сбережения в долларах

"Но, к сожалению, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что реальная процентная ставка по депозиту будет составлять всего 5%, а остальное вы получите только в том случае, если откроете брокерский счет, пополните его минимум на 100 тысяч рублей и будете совершать по нему операции", — поясняет специалист. Более того повышенная ставка будет действовать первые 3 месяца, а затем, это снова будут те же 5%.

Подобных вариантов, по словам Григоряна, очень много, и условия везде разные. Поэтому, когда вы видите большие процентные ставки по депозитам, стоит всегда "очень внимательно читать договор и выяснять, в чем подвох".

Само по себе подобное предложение может быть и "совершенно неплохим". Но только для того человека, который знает, что такое брокерский счет и как с ним обращаться. Что такое акции, облигации, сделки РЕПО. "Человеку, который даже никогда не слышал об этом, иметь дело с подобными продуктами не стоит — слишком велик риск потери дополнительных денег", — предупреждает финансист.

Конечно, с основным депозитом ничего не случится, потому что это вклад, и он имеет гарантированную доходность, но, "те же 100 тысяч из примера, человек, который в этом не разбирается, может легко потерять, потому что не умеет проводить операции на фондовом рынке", заключил эксперт.