Экономист Григорян посоветовал настороженно относиться к повышенным ставкам по депозитам
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банковский вклад — это самый понятный для населения и надежный способ сохранения денежных средств. Чтобы привлечь вкладчиков, финансовые организации регулярно анонсируют повышенные ставки по депозитам. К таким предложениям стоит относиться настороженно, потому что в большинстве случаев это не классические вклады, а смешанные продукты, которые включают различные инвестиционные элементы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян.
Ставки по классическим депозитам в крупных банках обычно находятся в диапазоне действующей ставки рефинансирования.
"Например, если ставка ЦБ сейчас — на уровне 7,5, то стандартный вклад банки будут открывать под 5-8%. Если вы видите предложение по ставке 10%, 13%, а может и более, то, скорее всего речь идет именно о таком смешанном продукте", — разъясняет эксперт.
Как правило, он состоит из классического депозита, на который будет начисляться повышенная ставка при выполнении какого-то условия: открытия брокерского счета, покупки инвестиционного страхования жизни, накопительного страхования жизни и т.д.
При этом повышенная ставка может действовать еще и не весь срок, на который размещается депозит, а в течение какого-то ограниченного периода. К примеру, банк предлагает открыть вклад на 1 год под 13% годовых.
Казалось бы, хорошее предложение, особенно сейчас, когда официальная инфляция подбирается к этой цифре.
"Но, к сожалению, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что реальная процентная ставка по депозиту будет составлять всего 5%, а остальное вы получите только в том случае, если откроете брокерский счет, пополните его минимум на 100 тысяч рублей и будете совершать по нему операции", — поясняет специалист. Более того повышенная ставка будет действовать первые 3 месяца, а затем, это снова будут те же 5%.
Подобных вариантов, по словам Григоряна, очень много, и условия везде разные. Поэтому, когда вы видите большие процентные ставки по депозитам, стоит всегда "очень внимательно читать договор и выяснять, в чем подвох".
Само по себе подобное предложение может быть и "совершенно неплохим". Но только для того человека, который знает, что такое брокерский счет и как с ним обращаться. Что такое акции, облигации, сделки РЕПО. "Человеку, который даже никогда не слышал об этом, иметь дело с подобными продуктами не стоит — слишком велик риск потери дополнительных денег", — предупреждает финансист.
Конечно, с основным депозитом ничего не случится, потому что это вклад, и он имеет гарантированную доходность, но, "те же 100 тысяч из примера, человек, который в этом не разбирается, может легко потерять, потому что не умеет проводить операции на фондовом рынке", заключил эксперт.
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