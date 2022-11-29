МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Один из самых простых способов накопить на долгосрочном горизонте — купить сейчас диверсифицированный портфель акций лидеров российской экономики или приобрести паи паевых инвестиционных фондов, рассказал "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Финансист предупредил, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

Он отметил, что покупка диверсифицированного портфеля сильно подешевевших акций в кризис может принести большую прибыль, потому что цены в такие моменты устанавливаются пессимистами, паникерами, теми участниками рынка, которые либо ставят на реализацию худшего из возможных сценариев, либо и вовсе не имеют фундаментальных ожиданий и вынуждены продавать по любой цене из-за острой потребности в деньгах.

"В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов. Не стоит забывать, что наибольшая часть ценности любого актива или бизнеса состоит не в той прибыли или дивидендах, которые он может заплатить в текущем году, а в тех результатах, которые он принесет за срок своей жизни, а это годы и десятилетия. Поэтому не стоит упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать отличную доходность", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний и возврат к средним историческим уровням оценки может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует ожидаемой доходности порядка 50% годовых на горизонте трех лет.

При этом эксперт отметил, что диверсификация тоже очень важна. Так, помимо акций, у каждого в портфеле должен быть и консервативный "неприкосновенный запас", и доля облигаций, направленная на фондирование среднесрочных финансовых целей и позволяющая проводить ребалансировки в моменты сильных колебаний. Акции же лучше всего подходят для самых долгосрочных финансовых целей — формирование пенсионных накоплений, достижение финансовой независимости.

Отдельно Исаков посоветовал обратить внимание на паевые инвестиционные фонды.

"Если инвестор купит паи ПИФов, он получит диверсифицированный портфель ценных бумаг под управлением профессионалов. Клиенту не придется самостоятельно анализировать рынок, следить за динамикой портфеля и заниматься его ребалансировкой — всю работу сделают портфельные управляющие, что существенно сэкономит время и силы", — резюмировал эксперт.