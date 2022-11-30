МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. WhatsApp по праву является одной из самых популярных программ в мире. Его простота и быстродействие завоевали любовь пользователей еще на заре эры социальных сетей и мессенджеров. Но именно этот успех стал причиной небрежности, с которой разработчики этого приложения относятся к безопасности. Впрочем, с этим можно бороться: как выяснить, кто сидит в вашем аккаунте кроме вас, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Назван способ избавиться от слежки через смартфон и засекретить все данные

По его словам, есть ряд мер, которые можно принять, после чего рядовой пользователь WhatsApp будет "более-менее защищен".

Так, Мясоедов советует начать с банальной проверки последних сообщений внутри программы, а также архива. Это специальная папка куда попадают скрытые диалоги до их полного удаления. Ее можно обнаружить, "свайпнув" экран вниз.

Если злоумышленник уже получил доступ к программе, скорее всего, он подчистит следы, но с высокой долей вероятности забудет про архив.

Затем проверьте в разделе профиль, указан ли там ваш контактный номер. "Важно следить за записной книжкой телефона. Приложение синхронизируется с ней в режиме реального времени, и новые неизвестные контакты должны вызвать подозрения о вероятной компрометации программы, а вместе с ней и всего гаджета", — предупреждает специалист.

Разработчики WhatsApp вывели раздел "синхронизированные устройства" в главное меню. Там можно оперативно посмотреть, когда в последний раз и с какого устройства был осуществлен вход в мессенджер.

Помимо мониторинга этого раздела, следует включить двухфакторную аутентификацию. После чего вход в программу с нового устройства будет возможен только посредством ввода дополнительного пароля.

По возможности, не пользуйтесь публичными Wi-fi сетями, когда переписываетесь в мессенджере. По словам Мясоедова, известны случаи, когда хакеры узнавали уникальный "MAC"-номер девайса, после чего получали доступ к переписке внутри WhatsApp.

Спам-рассылки с неизвестными файлами, gif-картинками, внешними ссылками подлежат немедленному удалению. Именно таким образом рассылаются вирусы.

Сторонние приложения для работы с мессенджером, формально существующие для повышения удобства и расширения возможностей программы, несут "особо большой риск". Даже если вы за них платите, их главной целью может быть кража персональных данных.

"Если же мессенджер все-таки был взломан или вы потеряли к нему доступ, то необходимо написать в службу поддержки разработчика с просьбой деактивировать аккаунт", — сказал эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская