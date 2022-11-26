МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Обычно хакерам невыгодно показывать жертве, что ее телефон заражен — ведь тогда больше не удастся за ней шпионить. Поэтому обнаружить атаку можно лишь проявив должные усилия, например, проверять активные устройства в соцсетях, мессенджерах и приложениях, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. "Жучки" в трубке. Кто будет следить за нашими беседами по телефону

"Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов", — сказал эксперт.

Кувиков подчеркнул, что только антивирусное ПО гарантирует защиту устройства в реальном времени и способно предостеречь от запуска вредоносного приложения. "Антивирусы существуют для всех платформ, так что, если ваш глаз не наметан на хакерские уловки, смело устанавливайте его прямо сейчас", — посоветовал он.

Эксперт также рекомендовал всегда ставить 2FA для пущей надежности. "2FA, или двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя для входа в сервис, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно он — хозяин аккаунта. Такая функция серьезно повышает уровень безопасности. Мошенникам, которые по разным причинам хотели бы заполучить ваши данные, будет гораздо сложнее получить доступ одновременно к вашему паролю, а также телефону, электронной почте или другому методу аутентификации", — объяснил Кувиков.

Помимо этого, эксперт отметил, что получение полного доступа к телефону возможно лишь в том случае, если вы самостоятельно откроете вредоносное программное обеспечение. Чаще всего это исполняемый файл или приложение. Юрист раскрыл, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами

"Зачастую хакеры вшивают вредоносный код в легитимное приложение и распространяют его через доступные им каналы (сайты, почту, мессенджеры). Чтобы не скачать зараженное приложение, вам необходимо скачивать приложения из магазина приложений (Google Play, Appstore)", — объяснил он.

Если вам предлагают скачать приложение вне этих сервисов, добавил эксперт, то вы можете его скачать, но перед запуском проверить файл на наличие вирусов, например, на сайте Virus Total. "Лучше все же не рисковать и не скачивать приложения с непроверенных источников", — сказал Кувиков.

И, разумеется, не забывайте о правилах цифровой гигиены — не делитесь своими реальными данными в социальных сетях, и проверяйте ссылки, по которым переходите, резюмировал эксперт.