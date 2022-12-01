МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Закрывать стоит банковские счета, которыми вы не пользуетесь. По большей части их обслуживание бесплатное, но бывают и счета, где за это берут комиссию. Такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого вы открывали счет. Если вы недостаточно внимательно его читали или счет очень старый, вы можете упустить из вида такую информацию, и на счету начнет копиться задолженность. Об этом рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

Если у вас есть очень старые счета и вы не пользуетесь мобильным приложением данного банка, вы можете забыть об их существовании. Когда установлено мобильное приложение, вы можете сразу обнаружить, что появилась задолженность. В противном случае об этом можно даже не узнать, указывает юрист.

Также, по его словам, не стоит забывать о том, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке. "Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счет будет закрыт. Там точно также может появиться задолженность, поэтому если вы не пользуетесь пластиком, надо закрыть счет, привязанный к самой карте", — поясняет эксперт.

Узнать о своих счетах можно на Госуслугах или в личном кабинете налоговой инспекции. Но там отображается информация только о тех счетах, которые были открыты после 1 июля 2014 года. С тех пор, как банки обязали передавать ФНС информацию об открытии счетов физлицами.

А вот стоит ли закрывать счета в иностранной валюте — спорный вопрос, считает юрист. Некоторые банки ввели комиссии за хранение на них денежных средств. Но в последнее время они начинают смягчать условия. Например, если раньше комиссию брали в среднем с суммы, превышающей 5-10 тысяч долларов, то сейчас в некоторых банках этот порог составляет 100 тысяч долларов.

"Также стоит учитывать один нюанс — некоторые банки перестали открывать новые валютные счета. То есть, если он у вас есть, вы сможете им воспользоваться в случае необходимости, но новый открыть уже не получится. Поэтому, если обслуживание бесплатное, я бы не торопился закрывать валютные счета", — сказал Павел Гусятников.