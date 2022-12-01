МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Чуть ли не каждое приложение и устройство является великолепным инструментом для отслеживания вашей геолокации. Каждый раз, когда приложение подвергается взлому, ваши данные становятся достоянием злоумышленников, которые могут обнародовать их или воспользоваться ими в преступных целях. Об этом рассказал "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов. Аналитик объяснил, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Если вы используете компьютер, то IP-адрес способен определить если не точное местоположение, то район. Когда вы пользуетесь мобильным устройством, десятки приложений собирают о вас геолокационные данные GPS/ГЛОНАСС, добавляет он.

Сбор данных такого рода возможен и через комбинацию данных с вышек сотовой связи. Информация никуда не пропадает, хранится в базах данных, облаках.

"Добавьте сюда "следы" от подключений WiFi/Bluetooth — и складывается полная картина не только о ваших передвижениях, но и о ваших действиях в сети", — отмечает эксперт.

Отдельно стоит упомянуть фотографии, снятые на камеру мобильных устройств. Большинство цифровых камер автоматически встраивает метаданные в каждую сделанную вами фотографию: где вы находились, когда делали снимок. При публикации снимков в Интернет эти данные также переносятся.

"Чаще всего геоданные запрашивают даже те приложения, которые, собирая их, не приносят вам никакой пользы. Минимизируя количество приложений, хранящих и использующих ваши геоданные, вы тем самым сокращаете риски их утечки, — указывает специалист. — Это важно, так как используя их, злоумышленники могут спрогнозировать или заполучить ваше текущее местоположение для совершения преступных или компрометирующих действий".

Как отключить геолокацию:

Для iOS: заходим в "Настройки" и ищем "Конфиденциальность". В меню выбираем самый верхний пункт — "Службы геолокации". В нем есть список приложений, которые могут отслеживать местоположение. Здесь же можно посмотреть, как они будут использовать эти данные. Чтобы отключить функцию геолокации сразу для всех приложений, достаточно выключить "Службы геолокации". Но можно настроить и каждое приложение отдельно.

Для Android: заходим в настройки устройства и ищем "Защита и местоположение" (если такого пункта нет, ищем просто "Местоположение"). Переходим в новое меню и выбираем "Местоположение". В этом разделе есть меню "Последние геозапросы" со списком приложений, которые последними запрашивали геолокацию.

Чтобы запретить сбор геоданных сразу всем приложениям, можно отключить функцию "Использовать местоположение". Для этого нужно нажать на кнопку вверху раздела. Также можно зайти в "Разрешения для приложений", найти там нужную программу и отключить или включить доступ к геоданным.