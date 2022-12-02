МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Только с начала этого года с использованием пластиковых карт было совершено более 72 тысяч преступлений. А всего на руках у населения России 374 миллиона пластиковых карт. Чтобы не оказаться в числе жертв злоумышленников, нужно знать, когда карту необходимо срочно заблокировать, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

Во-первых, это необходимо в случае ее потери. "Даже если вы уверены в том, что банковская карта где-то дома, но не можете ее найти на протяжении некоторого количества времени, лучшее ее заблокировать", — считает эксперт.

Как только карта отыщется, блокировку можно будет снять также через мобильное приложение. Если карта так и не нашлась, необходимо обратиться в отделение банка-эмитента этой карты с заявлением о перевыпуске.

Во-вторых, бывает, что карту "проглотил" банкомат или терминал оплаты. Если банкомат или терминал находятся в отделении банка, вы можете обратиться к сотрудникам банка, объяснить ситуацию и предъявить паспорт. При наличии технической возможности сотрудники откроют банкомат (терминал) и вернут карту владельцу. Если случай произошел вне стен кредитной организации (например, в торговом центре), карту нужно срочно блокировать через мобильное приложение или по телефону банка, а также позвонить по номеру телефона, указанному на самом банкомате (терминале) для получения информации о возможности возврата карты владельцу без ее перевыпуска.

И в-третьих, компрометация карты. Под это понятие подходит множество ситуаций так или иначе связанных с разглашением секретной информации, которая должна быть известна исключительно ее держателю. Одной из распространенных схем завладения данными банковских карт является оплата товаров на фишинговых сайтах.

"Также данные могут быть скомпрометированы при использовании открытого Wi-Fi канала или при пользовании общедоступным устройством (например, компьютера в МФЦ)", — отметила Валишвили.

Эксперт напомнила, что с 1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ России, согласно которому клиенты банков могут устанавливать запрет на интернет-кредитование и ограничивать максимальную сумму транзакции по карте для защиты от мошенников.