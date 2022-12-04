МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Любые смартфоны и планшеты могут замедляться по мере их использования и старения. Это особенно касается недорогих устройств, которые часто не справляются с новыми программными функциями и приложениями. Самое главное — разобраться с тем уровнем памяти, который доступен вашему смартфону, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Киберэксперт научил, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние

Он объяснил, что если уровень памяти небольшой и его уже много чем заняли, то прежде всего необходимо расчистить место для того, чтобы приложения раскрывались оперативно. Поэтому надо провести ревизию нужного вам контента — аудио, видео, удалить ненужные программы, то есть по сути сделать "чистку" вашего смартфона.

Обратите внимание и на разнообразные виджеты, которые постоянно крутятся на главном экране. Это маленькие вспомогательные приложения, и их функционал достаточно обширен: они оповещают о чем-то, информируют, служат дополнением рабочего стола и так далее. Эксперт подчеркнул, что они, как правило, занимают достаточно большое количество памяти — их лучше отключить, если они вам не нужны.

Также эксперт рекомендовал составить список из тех приложений, которые у вас установлены, причем именно тех, которыми вы реально пользуетесь. То есть если вы условно из десяти приложений пользуетесь двумя, то восемь из них абсолютно точно можно удалить, отметил он.

Кусков также посоветовал отключить функцию автоматического обновления — если у вас много приложений и они все будут регулярно обновляться, то ваш смартфон будет всегда тормозить (замедляться).

"Делайте обновления тогда, когда вам это удобно по времени — то есть перед сном или с утра, когда вы меньше всего пользуетесь смартфоном", — подытожил эксперт.