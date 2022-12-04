МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В третьем квартале 2022 года доля товаров, продававшихся со скидкой, оказалась примерно на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных исследовательский компании NielsenIQ. Значит ли это, что россияне, несмотря на санкции, проблемы с импортом и инфляцию, могут рассчитывать на новогодние скидки? Агентство "Прайм" опросило на сей счет экспертов. Мягкие и твердые: на какие валюты нужно потратить свои сбережения

СКИДКА КАК БЫ ЕСТЬ

Главные скидочные товары этой осени — растворимый кофе, чай и макаронные изделия, а также оливки и оливковое масло. Год назад это были шоколад, конфеты и бытовая химия. При этом эксперты отмечают, что по факту речь идет о переписывании ценника на товары, закупленного в период, когда доллар резко подорожал. Потребители не приняли новые повышенные цены, и сейчас, чтобы избежать затоваривания, многое приходится распродавать буквально себе в убыток.

Так, в начале лета сильно подорожал кофе большинства марок, но уже в августе промоцены в регионах почти вернулись к весенним значениям, а осенью опустились и в Москве. Тот же тренд характерен и для чая. Эти товары, как и ряд других, целиком зависят от импорта, поэтому после укрепления рубля они заметно подешевели.

Наряду с этим досадным фактом, лишающим ритейлеров части прибыли, скидки продолжают оставаться мощным маркетинговым инструментом. Об одной из таких стратегий рассказал гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

Речь идет о выводе новых товаров низкой ("первой") ценовой категории в более высоком по качеству ценовом сегменте. Тогда от завышенного ценника рисуется скидка, которая устраивает поставщика — это как правило, тот уровень, на который он и рассчитывал, — пояснил он образование части нынешних скидок. Россиян предупредили о схеме обмана с электронными чеками на кассе

По его словам, популярность такая схема набирает. "Мы за этот год описали почти 3 тысячи товарных позиций и видели, как на товары, которые по своему составу и примененным процессам должны были бы оказаться в "сегменте первой цены", ставят на полки в среднеценовой сегмент и дают 30% скидку, соответствующим образом стимулирующую покупателей", — рассказал эксперт.

Это можно было бы назвать фейковыми скидками, но это не совсем так — скидка в этом случае все же реальная. Однако данный инструмент, по мнению Федякова, влечет за собой деградацию сегментов рынка. Пусть большинство потребителей и ориентируется сегодня на сегмент "первой цены" из-за падения их доходов, но все же остается средний класс и люди обеспеченные, для которых выбор товара в привычной им ценовой категории реально сужается.

НО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ

По данным соцопросов, россияне не верят в "черную пятницу", в отличие, к примеру, от граждан США, и в этом есть резон. Реальных скидок под Новый год ожидать не следует — ведь чем ниже доходы населения, тем больше компании должны заработать во время новогодних праздников. Это правило действует во всем мире, и Россия не исключение, рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

В период, когда все и так идут закупаться, скидки — это мощный инструмент борьбы за покупательское внимание, считает он.

По его словам, сегодня популярна практика поступательного повышения цен до Нового года, а затем от новых цен делается ожидаемая всеми потребителями "скидка". Учитывая, что доходы в России падают с 2013 года, а в 2022 этот процесс ускорился, давление на компании почти во всех отраслях только усиливается. Юрист рассказал, как чаще всего обманывают в магазинах

"Ждать реальных новогодних чудес и "халявы" все же не стоит, поскольку для этого нет объективных оснований", — убежден эксперт. Хотя "визуально" скидки в магазинах, безусловно будут, однако содержательно на них, скорее всего, стоит смотреть повнимательнее.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Другого мнения придерживается профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. "Скидки на потребительском рынке можно и нужно ожидать, ведь рынок стабилизировался и вряд ли в ближайший зимний месяц подвергнется новому кризису", — пояснил он.

По его словам, рынок, с одной стороны, сузился в части доступного товара, с другой — заработал параллельный импорт и охватил даже товары люксового сегмента, находящиеся под санкциями. При этом реальные денежные доходы населения за 9 месяцев, по данным Росстата, сократились на 3,4%. В этой связи конкуренция на потребительском рынке не может не оживиться.

Поэтому будут проводиться заранее согласованные с поставщиками системные промо, в рамках которых будут так называемые "якорные" товары со скидками от 30 и более процентов и "фоновые" товары — с небольшими скидками. Названы онлайн-услуги, которые толкают вас в руки мошенников

Сетям и производителям есть что скидывать — цены "прирастали" с запасом, уверен эксперт. По его мнению, в декабре к якорным товарам из группы "чай — кофе" добавятся шампанское и другой алкоголь, мясо, мясные деликатесы и копченые колбасы, сыры, соки, торты, то есть на товары для новогоднего стола. А вот по группе овощей и фруктов, по его мнению, скидки традиционно будут смазаны сезонным ростом цен.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь ритейл, скорее всего, "надавит" на поставщиков и интересные предложения появятся. "Размеры скидок будут зависеть от того, каким путем товар попал на полку и даже небольшого снижения цены на фоне среднеотраслевой будет достаточно", — заключил эксперт.