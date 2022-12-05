МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Многие атаки мошенников на владельцев банковских карт достаточно однотипны, и пользователи уже научились правильно на них реагировать. Однако расширение спектра атак позволяет злоумышленникам зарабатывать на новых потенциальных жертвах. Чтобы не войти в число последних, нужно избегать трех принципиальных ошибок, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев. Финансист предупредила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать

Ошибка первая — передача пин-кода или информации по карте неизвестным лицам. "Казалось бы, банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а все же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию", — сетует Гусев

Ошибка вторая: поддавшись ажиотажу или польстившись на большие скидки, пользователи делают покупки на непроверенных интернет-сайтах. "И тут к вопросу проверки покупатель может подходить весьма поверхностно, даже если он в курсе подобных подмен — главное ведь как раз успеть, а проверка требует времени", — поясняет эксперт мотивацию потребителей.

Хотя, по его словам, стоит обращать внимание на такие "приметы" как, например, подключение к общедоступному Wi-Fi в момент оплаты заказа. Но именно такие сети злоумышленники вскрывают достаточно часто.

Ошибка третья — передача карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки. "Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах", — напомнил Гусев.