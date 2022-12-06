МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новую форму убеждения даже самых опытных и искушенных граждан расстаться со своими деньгами придумали телефонные злоумышленники. Такая форма обмана уже около месяца активно применяется в Поволжье и центральных регионах страны, постепенно продвигаясь в Сибирь и на Дальний Восток, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Раскрыт портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году

Неизвестные, представляясь сотрудниками безопасности банка, связываются с будущей жертвой по телефону и сообщают, что под личными данными человека в одном из отделений банков кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму. Соответственно, нажитые честным трудом денежные средства на счетах находятся в опасности.

Граждане, наслышанные о случаях телефонного мошенничества, начинают справедливо сомневаться в необходимости срочно переводить свои сбережения на обозначенные мошенниками "безопасные счета" и брать зеркальные кредиты в целях "опередить мошенников".

Однако после этого лжесотрудники направляют жертве в мессенджере или в одной из соцсетей фото заявления о взятии кредита, составленного от ее имени на бланке банковского учреждения. В заявлении человек видит свои персональные данные и поддельную подпись. Названы три роковые ошибки владельцев банковских карт

В этот момент, по словам Соловьева, "критическое мышление отключается у большинства граждан". Каждому хочется понять, кто посмел таким наглым образом попытаться использовать его имя и данные.

"Такие "доказательства" в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на "безопасный" счет", — рассказывает эксперт.

Как правило, позже жертвы узнают в банке, что никаких кредитов на их имя никто оформлять не пытался, а все деньги переведены на карту, открытую в другом регионе.

"Поэтому нельзя доверять никаким копиям документов, направляемым по мессенджерам или в социальных сетях. Ни банковские служащие, ни сотрудники правоохранительных органов так не делают. Зато вовсю практикуют мошенники. Будьте бдительны", — предупреждает Соловьев.