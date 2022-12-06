МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Блокировка банком карты клиента — случай нечастый, однако такое иногда бывает и при этом кажется, что причин на это нет. Особенно неприятно обнаружить это, стоя у кассы магазина с полной тележкой товаров. В каких случаях кредитная организация может заблокировать вашу карту и что с этим делать, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. Россиян предупредили о переводах на карту, которые лучше не трогать

Он отметил, что, как правило, кредитные организации не блокируют карты и переводы по собственному усмотрению.

"Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", — пояснил эксперт.

Подчеркивается, что в первую очередь сомнительные для банка денежные переводы подпадают под требования законов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. О сделках, содержащих признаки подозрительных, а также совершенных участниками перечня лиц, подозреваемых в упомянутых правонарушениях банк обязан уведомить регулятор.

Провести разблокировку можно, обратившись в банк и объяснив суть оспариваемой операции, отметил собеседник агентства. Возможно, для этого понадобятся подтверждающие документы.

Если оставить комментарий к переводу, это, безусловно, добавляет контролирующим сотрудникам банков информации о сути операции. "Но в тоже время такого комментария может быть недостаточно для успешного проведения платежа", — резюмировал Лагуткин.