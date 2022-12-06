Риелтор Зырянова: продавать единственное жилье лучше для покупки нового, а не ради денег
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Многие россияне сейчас думают о том, как приумножить свои доходы, и продажа недвижимости кажется не самой плохой идеей. Возможно, это и так, если жилье дополнительное и срочно нужны деньги, либо требуется обмен более подходящую квартиру. Но если жилплощадь единственная, как следует задумайтесь — стоит ли продавать ее ради выгодных инвестиций или просто лишних денег, а потом жить на арендованной квартире, рассказала агентству "Прайм" президент НП "Российская Гильдия Риелторов" Ирина Зырянова.
Она отметила, что риелтор не имеет права давать своим клиентам рекомендации по таким важным вопросам, как продажа единственного жилья — ведь человек волен самостоятельно распоряжаться своим имуществом, принимать взвешенные решения.
"На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь", — сказала Зырянова.
Большое число людей именно таким способом смогло решить свой квартирный вопрос и переехать в современное просторное жилье, добавила она.
Однако эксперт подчеркнула, что успешный исход данной сделки во многом зависит от профессионализма риелтора, который сопровождает и продажу, и встречную покупку, так как здесь необходим анализ ситуации, просчет риска и так далее. Она посоветовала выбирать специалиста по рекомендациям, отзывам в Интернете, или же на федеральном сайте в Едином реестре.
"Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски", — подытожила эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20221206/839059137.html