МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Многие россияне сейчас думают о том, как приумножить свои доходы, и продажа недвижимости кажется не самой плохой идеей. Возможно, это и так, если жилье дополнительное и срочно нужны деньги, либо требуется обмен более подходящую квартиру. Но если жилплощадь единственная, как следует задумайтесь — стоит ли продавать ее ради выгодных инвестиций или просто лишних денег, а потом жить на арендованной квартире, рассказала агентству "Прайм" президент НП "Российская Гильдия Риелторов" Ирина Зырянова. Юрист предупредил о риске потерять квартиру, которую вы сдаете

Она отметила, что риелтор не имеет права давать своим клиентам рекомендации по таким важным вопросам, как продажа единственного жилья — ведь человек волен самостоятельно распоряжаться своим имуществом, принимать взвешенные решения.

"На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь", — сказала Зырянова.

Большое число людей именно таким способом смогло решить свой квартирный вопрос и переехать в современное просторное жилье, добавила она.

Однако эксперт подчеркнула, что успешный исход данной сделки во многом зависит от профессионализма риелтора, который сопровождает и продажу, и встречную покупку, так как здесь необходим анализ ситуации, просчет риска и так далее. Она посоветовала выбирать специалиста по рекомендациям, отзывам в Интернете, или же на федеральном сайте в Едином реестре.

"Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски", — подытожила эксперт.