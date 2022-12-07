МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. При оформлении пенсии одно из важных условий — наличие и размер страхового стажа. Многие считают, что чем больше стаж, тем больше размер выплаты, поэтому стараются, чтобы им учли в расчет как можно больше различных периодов. Но в реальности современная формула подсчета размера пенсии не содержит параметра продолжительности стажа — сумма страховой части зависит от величины ИПК. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Экономист предупредила о риске недосчитаться части пенсии

"Поэтому, стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — добавляет она.

Эксперт рассказывает, о каких именно периодах, идет речь.

1. Период получения профессионального образования

Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденное постановлением Совета министров СССР от 3.08.1972 № 590 (сегодня не действует), позволяло учесть в общий стаж работы обучение в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, пребывание в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Сегодня граждане, чья учеба пришлась на время действия этого постановления до 2002 года, могут учесть этот стаж при подсчете для начисления пенсии. Однако выбор в пользу зачета этих периодов, как указывает специалист, означает и расчет пенсии по ранее действовавшим правилам.

Поскольку рассчитанная таким образом пенсия будет ограничена суммой в 555,96 рублей, Пенсионный фонд по умолчанию не включает периоды профессионального обучения в страховой стаж, "ориентируясь на наиболее выгодные для пенсионера варианты расчета".

2. Период ухода одним из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Этот период в числе иных общественно значимых периодов, перечисленных в статье 12 Закона о страховых пенсиях, включается в страховой стаж на особых условиях.

За полтора года ухода за ребенком одному из родителей начисляются дополнительные пенсионные баллы-коэффициенты (за первого ребенка — 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4), при условии, что этому периоду предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и другой деятельности, облагаемой страховыми взносами. Названы три привычки, которые помогут привлечь деньги

При назначении пенсии эти баллы переводятся в рубли, исходя из стоимости одного балла, утвержденной правительством на текущий год, то есть фактически за период ухода за ребенком можно получить прибавку к пенсии. Однако, по словам эксперта, это происходит не всегда.

"Например, если период ухода за ребенком был до 2002 года, он входит в общий трудовой стаж. Когда женщина настаивает на том, чтобы ей начислили пенсионные баллы за этот период, Пенсионный фонд сделает это, но исключит полтора года ухода из общего трудового стажа. В результате снизится стажевый коэффициент, а вместе с ним и размер пенсии", — разъясняет Ногалиева.

3. Период работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях в полуторном исчислении

По ранее действовавшему Закону о трудовых пенсиях № 173-ФЗ, периоды работы в этих местностях до 2002 года включались в трудовой стаж в полуторакратном размере (1 год работы засчитывался за 1 год и 6 месяцев года трудового стажа).

"Но, как и в случае с периодами профессионального обучения, при включении "северного" стажа в полуторакратном исчислении в страховой стаж пенсию также придется рассчитать по прежним формулам, что приведет к снижению ее размера", — отмечает юрист.

Ногайлиева также подчеркивает, что при обращении за назначением пенсии учитываются все права будущего пенсионера (стаж, зарплата, периоды ухода за детьми или нетрудоспособными гражданами, военная служба по призыву и иные). "Но выбирается при этом наиболее выгодный для человека вариант расчета", — заключает она.