Доцент Григорьев посоветовал покупать наличные доллары при желании приобрести валюту
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар по-прежнему остается ключевой валютой мировой финансовой системы, поэтому россиянам, у которых есть эта валюта, не стоит спешить с ней расставаться, хотя и покупать не следует, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
Но, по его словам, есть нюансы. Прежде всего, безналичные операции небезопасны для российских граждан. Иностранные банки часто не хотят иметь дело с клиентами из России: не открывают новые счета, предлагают закрыть уже открытые, отказывают в проведении операций или сильно осложняют их проведение.
"И это еще не худший вариант, когда деньги на счете или ценные бумаги могут просто заморозить, как это уже случилось с иностранными ценными бумагами российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, по мнению Григорьева, безналичные доллары, если они есть, — не балласт. Их можно использовать для расходов в деловых и туристических поездках. И, конечно, можно подождать, когда валютный рынок вернется в состояние до ввода санкций, но это будет не скоро. По крайней мере, сейчас их продавать не стоит, как, впрочем, и покупать.
Особая ситуация — наличные доллары. Из-за запрета США на ввоз долларовых банкнот в Россию наличные доллары представляют сейчас наибольшую ценность. Григорьев советует, если есть возможность, нарастить их количество.
"Мир все глубже погружается в кризис, начавшийся в 2008 году и который грозит превзойти по масштабам Великую Депрессию 1929 — 1933 годов", — считает эксперт. Так, сохраняя доллары в активах, нужно отслеживать ситуацию в американской экономике, чтобы вовремя изменить структуру вложений.
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