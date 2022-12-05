МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар по-прежнему остается ключевой валютой мировой финансовой системы, поэтому россиянам, у которых есть эта валюта, не стоит спешить с ней расставаться, хотя и покупать не следует, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Экономист раскрыл необычный признак того, что кризис уже близко

Но, по его словам, есть нюансы. Прежде всего, безналичные операции небезопасны для российских граждан. Иностранные банки часто не хотят иметь дело с клиентами из России: не открывают новые счета, предлагают закрыть уже открытые, отказывают в проведении операций или сильно осложняют их проведение.

"И это еще не худший вариант, когда деньги на счете или ценные бумаги могут просто заморозить, как это уже случилось с иностранными ценными бумагами российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по мнению Григорьева, безналичные доллары, если они есть, — не балласт. Их можно использовать для расходов в деловых и туристических поездках. И, конечно, можно подождать, когда валютный рынок вернется в состояние до ввода санкций, но это будет не скоро. По крайней мере, сейчас их продавать не стоит, как, впрочем, и покупать. Назван один из самых простых способов накопить деньги

Особая ситуация — наличные доллары. Из-за запрета США на ввоз долларовых банкнот в Россию наличные доллары представляют сейчас наибольшую ценность. Григорьев советует, если есть возможность, нарастить их количество.

"Мир все глубже погружается в кризис, начавшийся в 2008 году и который грозит превзойти по масштабам Великую Депрессию 1929 — 1933 годов", — считает эксперт. Так, сохраняя доллары в активах, нужно отслеживать ситуацию в американской экономике, чтобы вовремя изменить структуру вложений.