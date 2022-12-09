МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Люди, которым в 2023 году исполняется 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) относятся к категории предпенсионеров. Это граждане, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию (включая льготный возраст для досрочной пенсии). Как войти в эту категорию и на какие льготы можно рассчитывать, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Адвокат рассказал, кто может получать две пенсии одновременно

По российскому законодательству, предпенсионерам полагаются определенные права и льготы. Так, они имеют право на два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка.

"Увольнение в связи с достижением возраста является дискриминацией и влечет ответственность работодателей. А увольнение или отказ в работе предпенсионерам по этой причине может грозить даже уголовной ответственностью" — напоминает эксперт.

Кроме того, им полагается повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты. По предложению службы занятости они также могут выйти на пенсию на два года раньше.

По словам юриста, предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество — по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности. Также им полагается вычет по земельному налогу — база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, не нужно платить за шесть соток.

Вне зависимости от завещания им причитается обязательная доля в наследстве. По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников.

Для того чтобы воспользоваться льготами, нужно подтвердить статус предпенсионера. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда, через Единый портал госуслуг или в МФЦ.

Как указывает Дзгоева, дополнительные льготы для предпенсионеров могут предоставляться и на региональном уровне. Так, жителям Москвы, достигшим возраста 55 или 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, предоставляется бесплатный проезд, протезирование, санаторно-курортное лечение. Чтобы воспользоваться этими мерами социальной поддержки, необходимо подать заявление в электронной форме через Госуслуги.