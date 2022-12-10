МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль может продолжить плавное ослабление: ожидаемый торговый диапазон составляет 61-65 в паре с долларом, 64-69 в паре с евро, 8,8-9,3 в паре с юанем, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Привлекательно. Какие мысли инвесторов правят бал

Давление на рубль оказывают снижение нефтяных цен Brent до годового минимума ниже 80 долларов за баррель (российская Urals — ниже 60 долларов) и ожидания сокращения экспортных доходов России после вступления в силу с 5 декабря европейского эмбарго на импорт российской нефти и потолка цен на покупку российской нефти.

"Также негативом для рубля является информация о скором введении девятого пакета санкций ЕС. По информации СМИ, он может быть одобрен в понедельник 12 декабря и в него, в том числе, могут войти ограничения в отношении технологического и финансового секторов российской экономики", — отметил собеседник агентства.

В то же время поддержку рублю окажет стартующий в четверг 15 декабря налоговый период, когда экспортёры будут активнее продавать валюту для расчётов с бюджетом, заметил Васильев. Пик налоговых выплат придется на 26 декабря, когда будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы.

Ожидаемое сохранение ключевой ставки Банком России на текущем уровне 7,5% на заседании 16 декабря значимого влияния на курс рубля, вероятно, не окажет, прогнозирует он.