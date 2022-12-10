Аналитик Васильев: на следующей неделе доллар будет находиться в диапазоне 61 — 65 рублей
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль может продолжить плавное ослабление: ожидаемый торговый диапазон составляет 61-65 в паре с долларом, 64-69 в паре с евро, 8,8-9,3 в паре с юанем, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Давление на рубль оказывают снижение нефтяных цен Brent до годового минимума ниже 80 долларов за баррель (российская Urals — ниже 60 долларов) и ожидания сокращения экспортных доходов России после вступления в силу с 5 декабря европейского эмбарго на импорт российской нефти и потолка цен на покупку российской нефти.
"Также негативом для рубля является информация о скором введении девятого пакета санкций ЕС. По информации СМИ, он может быть одобрен в понедельник 12 декабря и в него, в том числе, могут войти ограничения в отношении технологического и финансового секторов российской экономики", — отметил собеседник агентства.
В то же время поддержку рублю окажет стартующий в четверг 15 декабря налоговый период, когда экспортёры будут активнее продавать валюту для расчётов с бюджетом, заметил Васильев. Пик налоговых выплат придется на 26 декабря, когда будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы.
Ожидаемое сохранение ключевой ставки Банком России на текущем уровне 7,5% на заседании 16 декабря значимого влияния на курс рубля, вероятно, не окажет, прогнозирует он.
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