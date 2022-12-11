МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Главная задача магазинов как бизнеса — получение прибыли. Как заставить покупателей раскошелиться — вопрос, волнующий всех маркетологов. В беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко перечислила методы, с помощью которых торговые точки заставляют потерять бдительность и оставить на кассе максимально возможную сумму. Юрист рассказал, как чаще всего обманывают в магазинах

"Чтобы убедить покупателя сделать покупку и уменьшить свои потери от непроданного товара, каждый магазин или торговая сеть подбирает свои собственные инструменты стимулирования продаж", — отметила экономист.

Для этого магазины применяют одно из направлений маркетинга — мерчандайзинг. Этот раздел включает в себя оформление торговых прилавков и витрин, размещение самого товара в торговом зале таким образом, чтобы получить наибольшую прибыль.

"По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот прием позволяет избежать остатков просроченных товаров", — отметила она. Россиян предупредили о схеме обмана с электронными чеками на кассе

Также существует правило "золотой полки". Здесь максимальные шансы для продажи имеют товары, расположенные на уровне глаз и рук покупателя — на высоте от 1,2м до 1,7м от пола. "Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности — на золотых полках практически все они всегда будут проданы", — добавила собеседница.

При этом рассуждать о том, что положение на полке является признаком того, как уменьшается наценка на товар, сегодня не верно. "Для наращивания оборотов сейчас не всегда используют за счет применения самой высокой наценки. Чаще всего для этого используют ценовые скидки, повышение количества импульсных покупок, и, в конце концов, оптимизацию взаимодействия с поставщиками", — подытожила она.