МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. О вреде никотина, а также продуктов горения листьев табака и химических веществ, которыми они обработаны, знают все, а вот победить раз и навсегда никотиновую зависимость может не каждый. О действенных способах бросить курить рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова. Юрист объяснил, когда могут оштрафовать за курение на балконе

При длительном курении в организме начинают развиваться те изменения, которые могут проявиться в будущем, даже если человек справится с зависимостью, предупреждает врач. Например, атеросклероз и сопутствующие ему клинические состояния (инфаркты, инсульты, ишемия конечностей, головного мозга), онкологические заболевания, хронические болезни легких.

Все методы борьбы с курением можно разделить на три группы:

1 Одномоментный отказ от курения или простое прекращение этого действия

"Этот способ подойдет тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли, чтобы преодолеть психологическую зависимость. Иногда этот метод успешен у тех людей, кто сильно испугался за свою жизнь, например, перенеся инфаркт", — говорит терапевт.

2. Никотинозамещение — использование всевозможных способов поступления никотина в организм

Речь идет о пластырях, жвачках, испарителях. Таким образом можно побороть поведенческий стереотип, воздействовать на психологическую зависимость. Однако при этом физиологическая зависимость от никотина сохраняется, ведь контролировать количество его поступления в организм новыми способами становится сложнее. Россиянам рассказали о "подвохе" со штрафами за курение

По словам специалиста, уже зарегистрированы препараты, которые не содержат в себе никотина, но частично блокируют рецепторы, с которыми он соединяется. Они обладают значительно меньшей токсичностью, чем никотин и одновременно снижают тягу к нему на физиологическом уровне. "Предположительно, это хорошее подспорье в преодолении физической зависимости", — говорит Кадырова.

3. Психотерапевтическое воздействие

Ни для кого не секрет, что, бросив курить, люди начинают замещать это действие какой-то другой зависимостью, чаще всего, пищевой. Это является одной из основных причин, почему происходит набор веса после прекращения курения. Разнообразные методы психотерапии, в том числе и медикаментозные, помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением.

"Есть мифы о том, что прекращать курить резко нельзя, во время беременности лучше продолжать курить, если раньше вы курили. Но это не так", — утверждает терапевт.

Прекращение курения не наносит вред здоровью. Оно вызывает симптомы абстиненции: головную боль, учащенное сердцебиение, одышку, дрожь в конечностях, расстройства настроения. Эти симптомы воспринимаются человеком как болезнь, отсюда и зародился миф.

Обращаться к специалисту за помощью надо в том случае, если вы хотите бросить курить, но у вас не получается. Поможет в этом психолог или врач-психотерапевт. Все методы психотерапии, обладающие доказательной базой, могут быть эффективными в борьбе с курением, заключила врач.