МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Перечень мест, в которых курение запрещено законом, достаточно широк, при этом многое зависит от расстояния до них. Оштрафовать нарушителя могут по требованию граждан, чьи права на чистый воздух он нарушает — для этого сотрудники полиции должны оформить протокол и отправить его в суд, рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин. Адвокат предупредила о штрафах за курение дома

Законодательством РФ (ч. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ) установлен запрет на курение табака в межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных домов. Нельзя курить даже на собственном балконе, если это мешает соседям и влечет риск возгорания. На улице запрещено курить на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, метро.

Кроме того, запрет действует на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах и в иных местах, предусмотренных законом.

"За нарушение закона, предусмотрена ответственность, которая наступает по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Любое лицо вправе обратиться в полицию с целью привлечения к административной ответственности курильщика", — указал Безделин.

Юрист также напомнил, что по закону все граждане имеют право на благоприятную окружающую среду обитания (ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии). И если, к примеру, кто-то курит на балконе и это место прямо не упомянуто в законе, однако соседи вокруг получают вред жизни и здоровью, то заинтересованное лицо вправе предъявить требования исковое заявление к курильщику (соседу) о компенсации морального вреда, основываясь на ст. 151 ГК РФ.

"Судебная практика по аналогичному спору различается, так как суды указывают, что истец должен доказать не только нарушенное неимущественное право, но и на причинение вреда здоровью действиями ответчика", — резюмировал Безделин.